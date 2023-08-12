Символ агрессии: что для Кремля будет означать потеря Крымского моста

В обед 12 августа в районе Крымского моста раздалось несколько мощных взрывов. Очевидцы сняли сильное задымление. Это важный стратегический объект для России и непосредственно для Владимира Путина. Впрочем, потеря моста и возвращение Украине Крыма не повлечет за собой кризис в стране-оккупантке.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. "Хлопок" на Крымском мосту и в самом Крыму готовит оккупантов к тому, что данные территории вернутся в состав Украины и для них это уже не такой большой шок. Кризис был бы, если бы это случилось внезапно.

Читайте также "Ах**ть просто" и "в одном месте печально": реакция россиян на взрывы на Крымском мосту

Сила мнения и реальность

Путин не только влияет на общество, отметил Олевский. Для него важно его мнение. Поэтому он формирует представление о реальности, анализирует обратную связь и действует так, как люди хотят.

"Если сейчас вдруг в людях "посеется" мнение, что потеря Крыма и моста вместе с ним возможна, то это действительно может произойти. Пока это было невозможно – он за это держался. Но если появится мнение, что Крым "не наш", так это, возможно, и для Путина перестанет быть такой "священной коровой" за которую надо драться. Иначе ему бы сказали: какой ты царь, если не сдерживаешь свои царские обещания", – сказал он.

Тимур Олевский о "хлопке" на Крымском мосту: смотреть видео

Вероятно, в этом поможет еще и российская пропаганда, охотно всеми силами пытающаяся "отбелить" проигрыш своего диктатора. И в очередной раз "заливать" в сознание своих граждан вздор и сказки о "все по плану".

"Хлопок" на Крымском мосту: что известно