Попали в один из командных пунктов, – депутат рассказал о результатах "хлопка" в Мелитополе
Россиянам на временно оккупированных территориях неспокойно. Недавно "хлопок" расцвел на военной базе врага в Мелитополе.
Об этом 24 Каналу сообщил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он подчеркнул, что подобные взрывы не только уничтожают личный состав врага, но и действуют на психологические настроения россиян и местных коллаборантов.
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Депутат сообщил, что прилет состоялся 27 марта по одному из техникумов, где базировались оккупанты. Техникум служил командным пунктом окупантов в Мелитополе.
Он находится фактически в центре города, сейчас уточняется количество жертв оккупантов.
Важно, что это произошло среди бела дня, это очень символично для Мелитополя, потому что сегодня в городе действует большое количество коллаборантов и большое количество вражеских сил, в том числе и их управленческих кадров,
– добавил спикер.
Такой "хлопок" дает врагу понять, что он нигде не может чувствовать себя в безопасности.
Ситуация в Запорожье
Ашурбеков сообщил, что в Запорожской области ситуация спокойная, однако линия фронта постоянно в напряжении. Сейчас оккупанты там заняли оборонительные позиции и украинские военные пытаются небольшими группами, разведкой боем анализировать ситуацию и готовиться к наступлению.
Это параллельно происходит с ударами по временно оккупированной территории: начиная с Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Токмака. Это в целом составляет одну большую модель подготовки к контрнаступлению и мы все верим, что он будет по Запорожскому направлению,
– резюмировал депутат Запорожского обласного совета.
Владимир Зеленский посетил Запорожскую область
Напомним, что 27 марта президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую в Запорожскую область.
По словам Ашурбекова, президент уделяет большое внимание Запорожскому направлению, это не первый его визит с начала полномасштабной войны.
Подобными визитами президент показывает, насколько Запорожский регион стратегически важен в целом для обороны и для контрнаступления.
– заметил говорящий.
Президент посетил ключевые места Запорожья: от фронта до домов, в которые попадали ракеты. Увидел ситуацию своими глазами и пообщался с пострадавшими.
Зеленский в Запорожской области: смотреть видео
Враг продолжает обстреливать Запорожье: что известно
- Российские террористы 22 марта нанесли 2 ракетных удара по двум многоэтажкам в Запорожье. Сначала сообщалось, что в результате террористической атаки погиб один человек. 26 марта количество жертв возросло. В больнице скончался 19-летний парень.
- В результате террористической атаки пострадали более 30 человек. Кроме того, говорилось, что пострадали трое детей – 5, 7 и 9 лет.
- Президент Владимир Зеленский опубликовал видео попадания российской ракеты в жилой дом. Также в сети опубликовал другие жуткие кадры после атаки в Запорожье.