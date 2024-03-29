В Хмельницкой и Львовской областях слышали взрывы: там работает ПВО по "Шахедам"

Российские захватчики вечером 28 марта и ночью 29 марта атаковали Украину "Шахедами". Взрывы слышали и в Хмельницкой и Львовской областях, где фиксировали ударные дроны-камикадзе.

Вражеские беспилотники долетели на этот раз до Львовской области. 24 Канал призывает жителей Хмельницкой и Львовской областей не покидать укрытий до конца отбоя тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Хмельницкой области слышали взрывы

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 0 часов 30 минут. Сирены звучали из-за угрозы российских ударных дронов-камикадзе.

Хмельницкая область – угроза ударных БпЛА!

– написали воздушные силы.

В конце концов в области раздались мощные взрывы. По данным корреспондентов Общественного, громкие звуки слышали около 1 часа 37 минут.

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", – сообщила журналистка.

Стоит отметить, что пока официальная власть никак не комментировала взрывы в области. Но вполне вероятно, что это была работа украинской противовоздушной обороны по вражеским объектам.

"Шахеды" долетели до Львовской области

Воздушная тревога во Львовской области прозвучала в 2 часа 12 минут. Туда долетели российско-иранские беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".

Львовская, Ивано-Франковская области – угроза ударных БпЛА!

– написали воздушные силы.

Уже в 2 часа 33 минуты глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что вражеский беспилотник зашел в воздушное пространство области.

"Находитесь в укрытиях или по правилу "двух стен"", – подчеркнул он.

Воздушные силы также предупредили, что ударный вражеский БПЛА движется в направлении Стрыйского района Львовской области. Поэтому жителей этого района призвали немедленно перейти в укрытие гражданской защиты.

Уже в 2 часа 50 минут Козицкий сообщил о работе противовоздушной обороны во Львовской области. Глава ОВА призвал сохранять информационную тишину относительно последствий атаки в области.

Во время атаки “Шахедами” взрывы слышали и в других областях