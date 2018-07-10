Хорватия – Англия: букмекеры назвали фаворита матча

Сборные Хорватии и Англии в матче полуфинала Чемпионата мира определят, кому играть в финале, а кому – матч за третье место.

Букмекеры преимущество в этой игре отдают англичанам. Так, William Hill коэффициент на победу "трех львов" выставил на уровне 2,30. Победа сборной Хорватии – 3,40. Ничья в основное время – 3,00. Что касается прохода в следующий раунд, то на англичан коэффициент 1,61, на хорватов – 2,25.

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Букмекеры возлагают надежду на то, что капитан англичан Гарри Кейн забьет гол в этом матче, а Англия выиграет – 3,50. Например, гол Марио Манджукича и победа Хорватии – 7,00.

Например, вероятность того, что пенальти будет назначен после просмотра видеоповтора – 2,87. А на то, что красная карточка будет показана после применения технологии VAR – 6,00.

В PariMatch тоже отдают предпочтение англичанам – 2,33. На "клетчатых" – 3,60. Ничья в матче – 3,10. Проход в финал: 1,66 на Англию и 2,31 на Хорватию.

Что касается забитых голов, то "индивидуальный тотал больше 1,5 Англия" – 2,70, "индивидуальный тотал больше 1,5 Хорватия" – 3,70.

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При этом гол Хорватии в этом матче – 1,57, а гол в исполнении англичан – 1,37. На то, что забьют обе команды – 2,11. Первый гол: Хорватия – 2,17, Англия – 1,69.

"Фаворит" дает больший коэффициент на победу хорватов – 3,70. На англичан – 2,25. Ничья в основное время – 3,15. Похожая ситуация и с проходом в следующий раунд – 2,54 на хорватов и 1,55 – на англичан.

При этом что касается забитых голов, то 1,85 на то, что обе команды забьют и 1,89 – если нет.

Если букмекеры в этом матче на стороне англичан, то хорваты на этом Чемпионате мира могут рассчитывать на поддержку украинских болельщиков.