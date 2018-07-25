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Художник превращает классические картины на гифки с черным юмором: курьезная подборка

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Художник Кетан Обарски превращает картины на гифки
Художник Кетан Обарски превращает картины на гифки / Фото из Іnstagram

Польский художник Каетан Обарски использует классические полотна, чтобы сделать из них gif-картинки, которые получают неожиданный сюжет.

Художник, который работает под псевдонимом Kiszkiloszki, берет за основу шедевры живописи и придает им юмористический подтекст.

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На каждую гифку Обарски тратит от пяти до десяти часов.

 

Теги: LifeStyle Курьезные новости Исскусство
Источник: 24 Канал
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