Художник превращает классические картины на гифки с черным юмором: курьезная подборка
Польский художник Каетан Обарски использует классические полотна, чтобы сделать из них gif-картинки, которые получают неожиданный сюжет.
Художник, который работает под псевдонимом Kiszkiloszki, берет за основу шедевры живописи и придает им юмористический подтекст.
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На каждую гифку Обарски тратит от пяти до десяти часов.
Источник: 24 Канал
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