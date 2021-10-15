Худший вариант, – Витренко о вероятном запуске "Северного потока-2" уже этой зимой
Источник:Интерфакс-Украина
Россия заявила, что газопровод "Северный поток-2" будет готов к запуску уже в ближайшее время. Если такое произойдет и с Украины снимут транзит газа, то это станет худшим вариантом для государства.
Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. После этого газа в Европе больше не будет, но при этом у Украины возникнут технические проблемы и вырастет цена на газ в Словакии, где его покупает государство.
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"Это худший вариант для Украины", – заявил глава "Нафтогаза".
Как Украина к этому готовится
Витренко отметил, что украинская сторона моделирует различные сценарии развития событий. Например, определяет, сколько газа в "подземке", когда его можно поднять, какова добыча, сколько газа нужно и тому подобное.
Планируем то, как пройти этот отопительный сезон. В частности, обеспечить потребности в газе всех наших клиентов,
– заявил Витренко.
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"Северный поток-2": последние новости
- В России 14 октября заявили, что "Северный поток-2" будет готов к запуску уже в ближайшие дни. Ситуация по дальнейшей работе газопровода зависит от европейского регулятора.
- По данным СМИ, Джо Байден не планирует вводить санкции против "Северного потока-2" за время своего президентства. В то же время Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз настаивают, чтобы власть действовала жестче.
- Юрий Витренко заявил, что обязательным условием сертификации "Северного потока-2" является разблокирование транзита газа через Украину.
- Компания Nord Stream 2 AG в августе проиграла в немецком суде дело по освобождению "Северного потока-2" от требований газовой директивы Евросоюза.