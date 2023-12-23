Считали без вести пропавшим почти месяц: в Черкасской области попрощались с 29-летним воином

Черкасская область простилась с еще одним павшим за независимость Украины воином. В противостоянии против российских оккупантов погиб 29-летний Игорь Енин.

Почти месяц его считали пропавшим без вести. На днях Герой прибыл на щите в родной город.

Смотрите также Россияне давят в Марьинке и в сторону Ивановского: как через неделю изменилась карта фронта

Гибель молодого воина

В результате российских обстрелов 29 ноября в Харьковской области погиб 29-летний Игорь Енин. Он был старшим солдатом, старшим стрелком-оператором механизированного отделения отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского

В комментарии "Суспильному" пресс-секретарю территориального центра комплектования Алина Кривошея рассказала, что бригада воина прибыла на позицию 27 ноября. С тех пор жена сообщала об отсутствии связи с Игорем – его считали без вести пропавшим. Он базировался в городе Купянск Харьковской области. Впоследствии стало известно, что Игорь Енин погиб.

Траурный кортеж, прощальная литургия, грусть и боль, молитва, которая растет сердце... Вечная память Герою, чья молодая жизнь оборвал враг! Искренние соболезнования родным, которые посиротели, потеряв близкого человека,

– написали в родном обществе Героя.

В родном городе защитника встретили живым коридором. Прощание с павшим защитником прошло в Спасской церкви города. Похоронили мужчину на Польском кладбище.

Прощание с павшим Игорем Ениным / фото Городищенский городской совет

Потери Украины в войне