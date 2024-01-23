Игорь Мазепа вышел из СИЗО под залог, – Forbes

О том, что бизнесмена и владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали, стало известно 18 января. Вечером 23 января сообщили, что он вышел из СИЗО, уплатив залог.

В пресс-службе Concorde Capital считают, что задержание связано с публичной позицией Мазепы насчет усиления давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса. Там говорят, что силовики действовали противозаконно и агрессивно, а арест называют наибольшим ударом по инвестиционному рынку Украины за всю историю независимости.

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В чем подозревают Игоря Мазепу

Бизнесмен – подозреваемый по делу о завладении землей вблизи Киевской ГЭС, ее ведет ГБР.

Следователи считают, что бизнесмен организовал схему противоправного завладения землями, где расположены гидротехнические постройки критической инфраструктуры, а именно Киевской ГЭС. Речь о земельном участке в Вышгородском районе площадью более 7 гектаров стоимостью более 20 миллионов гривен.

Каков был размер залога

19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля. Была и альтернатива – залог в 349 миллионов гривен.

Впоследствии размер залога уменьшили до 21 миллиона гривен.

Сам Игорь Мазепа сказал, что такой залог – фактически безальтернативный арест. Ведь "ни один бизнесмен в этой стране не сможет в короткие сроки из своего бизнеса вытянуть такие средства".

И заметил: дело касалось 7 миллионов, а залог составляет 349 миллионов.

Кратко о ходе дела Мазепы