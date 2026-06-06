Более 10 лет жизни посвятил защите Украины: на войне погиб Игорь Никитенко

Украина потеряла еще одного защитника. На фронте погиб старший сержант Игорь Никитенко, который воевал еще с 2014 года.

Об этом сообщили в Трускавецком городском совете.

Смотрите также Спасла тысячи жизней: умерла волонтер Тина Пир

Что известно о погибшем военном?

Игорь Никитенко родился 19 июня 1995 года в поселке Яблонец Житомирской области. Свою военную жизнь мужчина начал еще с 2014 года, когда ему было всего 19 лет.

Тогда защитник пошел добровольцем защищать Украину и присоединился к батальону специального назначения "Сич". С тех пор Никитенко более 10 лет жизни отдал войне против России.

Украинский защитник участвовал в тяжелых боях на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Херсонщине, а также проходил службу в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 12 бригады специального назначения "Азов".

Боевой путь Игоря обозначен не только наградами, но и мужеством, которое невозможно измерить отличиями. Даже после тяжелых ранений он возвращался к собратьям, потому что считал своим долгом быть там, где больше всего нужен,

– заявили в горсовете.

Побратимы Игоря Никитенко отметили, что тот всегда был очень сильным и невероятно любил Украину. Защиту страны боец считал делом своей жизни.

Также для военного семья была очень важной. Во время лечения он познакомился со своей будущей женой Марьяной, которая родом из села Опака Сходницкой общины. Сначала супруги жили в Опаке, а затем вместе с двумя детьми переехали в Трускавец, который стал их домом.

Погиб украинский военный в возрасте 30 лет, 2 июня 2026 года. Сначала с защитником попрощаются в Киеве, а похоронят в Трускавце.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Никитенко. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб сотрудник ИТ-компании SoftServe Юрий Мозиль. Жизнь военного оборвалась 26 февраля 2026 года. Он был участником АТО, а с зимы его считали пропавшим без вести.

На войне погиб матрос Виктор Орлов. Сердце военного остановилось 19 мая во время выполнения служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

42-летний Алекс Пинески добровольно стал в ряды украинской армии. Он служил спецназовцем в составе разведки. Однако его жизнь оборвалась в Донецкой области. Он работал "фрилансером в области частной безопасности в Италии и за рубежом", однако почувствовал, что, мол, хочет "большего" от своей жизни.