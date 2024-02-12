Руководил обороной Купянска и работал в разных родах войск: Плахута сказал, что делал на фронте

Новоназначенный командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута рассказал, чем занимался с начала широкомасштабного вторжения России. Одной из деятельностей генерала является управление обороной города Купянск в Харьковской области.

Кроме того, Плахута также работал в различных родах войск с начала большой войны. Он также занимался подготовкой резервов в различных группировках войск.

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Плахута рассказал о своей деятельности во время войны

Генерал в заметке в фейсбуке отметил, что он всегда был и остается верным украинскому народу, а также для него самая высокая задача – защищать наше государство и независимость Украины.

"Уверен, сможем достичь Украинских целей – все вместе! С честью принял приказ возглавить Силы территориальной обороны ВСУ", – написал он.

Плахута отметил, что с первых дней полномасштабной войны он находился на фронте, непосредственно на передовой, в том числе на сложных направлениях.

В частности, он занимал должность заместителя Командующего Силами специальных действий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Также почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Лично руководил подготовкой и обороной города Купянск под постоянным огневым давлением противника,

– рассказал генерал.

Он также сказал, что руководил подготовкой рубежей обороны и их фортификационного оборудования, построением оперативного рубежа обороны, отсечных рубежей и круговой обороны Купянска.

Кроме того, новоназначенный командующий Силами территориальной обороны занимался организацией и руководством действиями по формированию и подготовке резервов для операций на передовой, что обеспечили нашим войскам преимущество в борьбе с агрессором.

"В сжатые сроки организовывал и осуществлял руководство мероприятиями по созданию и подготовке резервов ОСГВ "Хортица", ОТГ "Лиман", ОТГ "Соледар" и осуществлял руководство их действиями при возникновении угроз в определенных полосах обороны", – отметил Плахута.

Напоследок он поблагодарил всех, кто сражается ради Украины в Силах обороны нашего государства. Плахута заверил, что всегда останется верным присяге нашему государству.

Плахута стал командующим Силами территориальной обороны