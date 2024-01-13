Россия объявила в розыск эксвицепрезидента "Газпромбанка": сейчас он воюет за Украину

МВД России объявило в розыск бывшего вице-президента российского "Газпромбанка" Игоря Волобуева. Пока он воюет против оккупантов в рядах легиона "Свобода России".

Еще летом стало известно, что Игорь Волобуев получил отличие "Золотой крест" за успешное выполнение боевых задач. Подписана она лично главнокомандующим Валерием Залужным.

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Эксчиновник "Газпромбанка" в розыске

На сайте МВД России появилось сообщение о том, что бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев объявлен в розыск. В базе розыска отмечается, что основанием для розыска есть статья Уголовного Кодекса. В то же время, точная статья не сообщается.

Игоря Волобуева объявили в розыск в России / данные с сайта МВД

Игорь Волобуев воюет на стороне Украины в легионе "Свобода России". Он переехал в Украину еще весной 2022 года, после чего в июне того же года стал на защиту Родины. Сам мужчина родом из города Ахтырка, что в Сумской области.

Мужчина заявил, что хочет с оружием в руках защищать украинскую землю. Он раскаивается и хочет отказаться от своего прошлого в России. Волобуев планирует оставаться в Украине до победы.

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