Россия объявила в розыск эксвицепрезидента "Газпромбанка": сейчас он воюет за Украину
МВД России объявило в розыск бывшего вице-президента российского "Газпромбанка" Игоря Волобуева. Пока он воюет против оккупантов в рядах легиона "Свобода России".
Еще летом стало известно, что Игорь Волобуев получил отличие "Золотой крест" за успешное выполнение боевых задач. Подписана она лично главнокомандующим Валерием Залужным.
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Эксчиновник "Газпромбанка" в розыске
На сайте МВД России появилось сообщение о том, что бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев объявлен в розыск. В базе розыска отмечается, что основанием для розыска есть статья Уголовного Кодекса. В то же время, точная статья не сообщается.
Игоря Волобуева объявили в розыск в России / данные с сайта МВД
Игорь Волобуев воюет на стороне Украины в легионе "Свобода России". Он переехал в Украину еще весной 2022 года, после чего в июне того же года стал на защиту Родины. Сам мужчина родом из города Ахтырка, что в Сумской области.
Мужчина заявил, что хочет с оружием в руках защищать украинскую землю. Он раскаивается и хочет отказаться от своего прошлого в России. Волобуев планирует оставаться в Украине до победы.
Россияне любят кого-то "искать"
- В декабре 2023 года Россия решила "объявить в розыск" главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Как и в случае с Игорем Волобуевым, Министерство внутренних дел даже не уточнило, по какой статье идет розыск. СМИ Кремля пишут, что украинскому генералу "инкриминируют" организацию взрыва на Керченском мосту.
- Сам Кирилл Буданов рассказал, что ему приятно такое внимание – за долгое время работы ему было неловко, что никаких решений по нему в России не было.
- Кроме того, недавно МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука. По данным российских СМИ, Олещук разыскивается по статье 205 УК России, а именно "террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, или наступление других тяжких последствий".