Ще влітку стало відомо, що Ігор Волобуєв отримав відзнаку "Золотий хрест" за успішне виконання бойових завдань. Підписана вона особисто головнокомандувачем Валерієм Залужним.
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Ексчиновник "Газпромбанку" у розшуку
На сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про те, що колишнього віцепрезидента російського "Газпромбанку" Ігоря Волобуєва оголошено у розшук. У базі розшуку зазначається, що підставою для розшуку є стаття Кримінального Кодексу. Водночас точна стаття не повідомляється.
Ігоря Волобуєва оголосили у розшук у Росії / дані з сайту МВС
Наразі Ігор Волобуєв воює на боці України у легіоні "Свобода Росії". Він переїхав до Україн ще на весні 2022 року, після чого у червні того ж року став на захист Батьківщини. Сам чоловік родом з міста Охтирка, що у Сумській області.
Чоловік заявив, що хоче зі зброєю в руках захищати українську землю. Він кається та хоче відмовитися від свого минулого у Росії. Волобуєв планує залишатися в Україні до її перемоги.
Росіяни люблять когось "шукати"
- У грудні 2023 року Росія вирішила "оголосити у розшук" голову ГУР Міноборони Кирила Буданова. Як і у випадку з Ігорем Волобуєвим, Міністерство внутрішніх справ навіть не уточнило, за якою статею відбувається розшук. ЗМІ Кремля пишуть, що українському генералові "інкримінують" організацію вибуху на Керченському мосту.
- Сам Кирило Буданов розповів, що йому приємна така увага – за довгий час роботи йому було незручно, що ніяких рішень по ньому у Росії не було.
- Окрім цього, нещодавно МВС Росії оголосило в розшук командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука. За даними російських ЗМІ, Олещук розшукується за статтею 205 КК Росії, а саме "терористичний акт, вчинений організованою групою, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди, або настання інших тяжких наслідків".