Игру Путина в хоккей изобразили в карикатуре

Президент России Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свою игру в хоккей и забил якобы аж 10 шайб. Умения хозяина Кремля так поразили художника Сергея Елкина, что он создал карикатуру, в которой предположил, что три из забитых Путиным шайб попали в штаб "Исламского государства".