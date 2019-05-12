Игру Путина в хоккей изобразили в карикатуре
Президент России Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свою игру в хоккей и забил якобы аж 10 шайб. Умения хозяина Кремля так поразили художника Сергея Елкина, что он создал карикатуру, в которой предположил, что три из забитых Путиным шайб попали в штаб "Исламского государства".
Кроме самолюбования своими спортивными умениями, президент России попал в конфуз во время хоккейной игры. Так, на хоккейном гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи Путин сильно упал на лед и ударился, когда махал зрителям, объезжая ледовую арену на коньках.
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КАКИЕ ЕЩЕ КАРИКАТУРЫ РИСОВАЛИ НА ПУТИНА:
Источник: 24 канал
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