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      Игру Путина в хоккей изобразили в карикатуре

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      Карикатура на Путина, сыгравшего в хоккей
      Карикатура на Путина, сыгравшего в хоккей / Часть карикатуры Сергея Елкина

      Президент России Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свою игру в хоккей и забил якобы аж 10 шайб. Умения хозяина Кремля так поразили художника Сергея Елкина, что он создал карикатуру, в которой предположил, что три из забитых Путиным шайб попали в штаб "Исламского государства".

      Кроме самолюбования своими спортивными умениями, президент России попал в конфуз во время хоккейной игры. Так, на хоккейном гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи Путин сильно упал на лед и ударился, когда махал зрителям, объезжая ледовую арену на коньках.

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      КАКИЕ ЕЩЕ КАРИКАТУРЫ РИСОВАЛИ НА ПУТИНА:​
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      Теги: Новости России Спорт Новости Спорта Хоккей Владимир Путин Мемы Карикатура Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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