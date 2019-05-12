Гру Путіна в хокей зобразили в карикатурі
Президент Росії Володимир Путін вкотре продемонстрував свою гру в хокей та забив нібито аж 10 шайб. Уміння господаря Кремля так вразили художника Сергія Йолкіна, що він створив карикатуру, в якій припустив, що три з забитих Путіним шайб влучили у штаб "Ісламської держави".
Окрім хизування своїми спортивними вміннями, президент Росії потрапив і в конфуз під час хокейної гри. Так, на хокейному гала-матчі Нічної хокейної ліги в Сочі Путін сильно впав на лід та вдарився, коли махав глядачам, об’їжджаючи льодову арену на ковзанах.
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які ще карикатури малювали на путіна:
Джерело: 24 канал
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