Путін пірнув в ополонку, але, на жаль, випірнув: реакція соцмереж на купання президента РФ

Таємне занурення в ополонку Президента Росії Володимира Путіна викликало бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж. Так, інтернет-юзери глузують із цієї події, висуваючи кумедні версії того, чому господар Кремля пірнає, але не тоне.

24 канал повідомляв, що прокремлівський журналіст Дмитро Смірновв повідомив, що Путін пірнув на Водохреще в ополонку, проте купання було приватним.

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Окрім глузувань, така звістка викликала в соцмережах і хвилю гніву.

"Президент Росії Володимир Путін занурився в ополонку в Підмосков'ї і нам це тут же показали. На жаль, ціни в магазинах і на заправках це не відпустить і зарплату не підніме", – пише Twitter-користувачка Юлія.

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в Подмосковье и нам это тут же показали. Скрепрепные скрепы. К сожалению цены в магазинах и на заправках это не отпустит и зарплату не поднимит. — Юлия (@GELA111111) 20 января 2019 г.

Новости сказали сегодня... Путин тоже крестился... В неопределенном месте Московской области ... В купели ... с подогревом ... Джакузи называется ... может даже с девками массажистками и закуской ...

А вы прыгайте в неотапливаемую прорубь, как идиоты! — Вернем Все Взад (@USSRComeBack) 20 января 2019 г.

Россияне, для вас две новости.



Начнем с хорошей:



Путин нырнул в прорубь.



А плохая: он вынырнул. — Крепыш из Бухенвальда (@J7JAdcxZW75OXqX) 20 января 2019 г.

путин окунулся в прорубь... позже всплыли фекалии pic.twitter.com/MdKjeiulY0 — Злобный Мокша (@FpCclw7PHiMzBVm) 19 января 2019 г.

ну пизда, путин в прорубь окунулся, все, ребят, теперь-то точно наладится ввп, вся экономика, МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ

вы че, святой ж праздник, ска, и зарплаты выше будут и в школах не будет: из серии я рассказала, а дальше пох

и у медиков зарплаты будут, чтоб не выживать, а жить — Яйные Патлы Юрия (@Adopted_fairy) 19 января 2019 г.

Было бы лучше - "Да, Путина окунули в прорубь. К сожалению не смогли вытянуть обратно. Где и когда всплывёт Путин, представитель Кремля не уточнил". — Тиканов Даниил (@sponger86129115) 19 января 2019 г.

Тут люди не верят, что Путин мог погрузиться в прорубь.

А может он надел специальные утяжелители для этого? — Тётя Роза (@Anakoyher) 19 января 2019 г.

Путин на Крещение окунулся в прорубь.. Надо срочно прогонять воду в водоеме через божественный фильтр. Теперь она не святая! — Veniamin (@Veniami18838500) 19 января 2019 г.

Путин окунулся в прорубь.

Ну, теперь заживём! — Michael Potapoff (@mpotapoff) 19 января 2019 г.

На крещение Путин ныряет в прорубь без охраны, потому что не может утонуть... — Д'Артаньян (@DArtagnanFR) 19 января 2019 г.