Путін пірнув в ополонку, але, на жаль, випірнув: реакція соцмереж на купання президента РФ
Таємне занурення в ополонку Президента Росії Володимира Путіна викликало бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж. Так, інтернет-юзери глузують із цієї події, висуваючи кумедні версії того, чому господар Кремля пірнає, але не тоне.
24 канал повідомляв, що прокремлівський журналіст Дмитро Смірновв повідомив, що Путін пірнув на Водохреще в ополонку, проте купання було приватним.
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Окрім глузувань, така звістка викликала в соцмережах і хвилю гніву.
"Президент Росії Володимир Путін занурився в ополонку в Підмосков'ї і нам це тут же показали. На жаль, ціни в магазинах і на заправках це не відпустить і зарплату не підніме", – пише Twitter-користувачка Юлія.