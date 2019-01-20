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      Путін пірнув в ополонку, але, на жаль, випірнув: реакція соцмереж на купання президента РФ

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      Меми про Путіна, який пірнав в ополонку
      Меми про Путіна, який пірнав в ополонку / Фото з соціальних мереж

      Таємне занурення в ополонку Президента Росії Володимира Путіна викликало бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж. Так, інтернет-юзери глузують із цієї події, висуваючи кумедні версії того, чому господар Кремля пірнає, але не тоне.

      24 канал повідомляв, що прокремлівський журналіст Дмитро Смірновв повідомив, що Путін пірнув на Водохреще в ополонку, проте купання було приватним.

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      Окрім глузувань, така звістка викликала в соцмережах і хвилю гніву.

      "Президент Росії Володимир Путін занурився в ополонку в Підмосков'ї і нам це тут же показали. На жаль, ціни в магазинах і на заправках це не відпустить і зарплату не підніме", – пише Twitter-користувачка Юлія.

       

      Теги: Новини Росії Володимир Путін Курйозні новини Карикатура Меми
      Джерело: 24 канал
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