"Их недостаточно", – в Польше считают, что санкции против Беларуси нужно усиливать
Источник:Polskie Radio
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Сорох заявил, что действующих санкций против Беларуси недостаточно. Поэтому чиновник призывает Европу усилить их.
По словам Сороха, идею ужесточения санкций поддерживают не только в Польше, но и соседние страны, в частности, страны Балтии. Об этом глава Бюро национальной безопасности заявил в эфире радио.
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Польша заинтересована в усилении санкций
Павел Сорох заявил, что правительство Польши считает санкции против Беларуси недостаточными, поэтому и поддерживает идею их усиления. Однако глава Бюро нацбезопасности подчеркнул, что в этом вопросе есть большой прогресс на уровне официальных заявлений в Евросоюзе.
Мы заинтересованы в усилении санкций, потому что они недостаточны, как по нашему мнению, так и по мнению соседних стран. Но я хотел бы отметить, что это большой прогресс в официальных заявлениях,
– заявил Сорох.
Кроме того, Сорох отметил, что президент Польши Анджей Дуда встретился с офицерами, работающими на границе с Беларусью, чтобы ознакомиться с условиями их работы.
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