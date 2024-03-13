Комплекс проблем, – эксперт по авиации сказал, какие могут быть причины падения самолета Ил-76
В Ивановской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находилось 15 человек. Авария – это следствие того, что плохо была проведена предполетная подготовка.
Также падение самолета Ил-76 имеет еще ряд причин. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.
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Последствия падения самолета
Анатолий Храпчинский считает, что падение Ил-76 – это результат того, что была плохо проведена предполетная подготовка. Потому что бортовые инженеры или инженеры наземного обеспечения, которые выпускали самолет, должны были бы увидеть определенные проблемы с двигателем.
Но поступила ли команда, чтобы в любом случае лететь, потому что надо выполнять какое-то задание? Ведь эти самолеты активно используются для переброски личного состава, С-300 и так далее. Поэтому они активно применены в боевых действиях,
– сказал он.
Ил-76 имеют очень старые двигатели Д-30. Оккупанты намеревались заменить их на двигатели ПС-90, но это происходит медленно. Однако ПС-90 не настолько качественные, как ожидал враг.
"Потому что видим, как происходит по гражданской авиации. Например, гражданская авиация МС-21 и Sukhoi Superjet, которые планировали оснащать пермскими моторами. Этого не произошло из-за экономической составляющей, потому что нецелесообразно использовать такой дорогой и использующий много топлива", – объяснил авиаэксперт.
Пассажирский самолет М-21 стал тяжелее на 6 тонн из-за того, что туда хотели установить двигатель ПС-90. Есть определенные проблемы. В частности, среди личного состава, непрофессионализм инженерного состава, который выпустил не готовый самолет.
"И непосредственно техника, видимо, у них активно используется. Не делаются между регламентные работы, потому что просто продолжают их, не делая ничего с двигателями. И личный состав. Поэтому здесь такой комплекс проблем, с которыми они сталкиваются. Сейчас мы будем видеть еще больше", – подчеркнул Храпчинский.
Падение Ил-76: главное
- Ил-76 разбился в Ивановской области во вторник, 12 марта. Он упал к северу от города Иваново в районе села Подталицы и кладбища. По предварительной информации, погибли 15 человек: 7 пилотов и 8 пассажиров.
- Как пишут сами россияне, на борту военного-транспортного самолета находились пилоты из Оренбургской и Тверской областей. В соцсетях появилась неофициальная и непроверенная информация о том, что на борту Ил-76 могли быть топ-офицеры – операторы комплекса дальней радиолокационной разведки.
- По версии россиян, у самолета загорелся правый двигатель почти сразу после взлета с аэродрома "Северный". Одни пропагандисты заявляют, что в двигатель якобы попала птица, а другие объясняют крушение технической неисправностью. Также звучала версия, что Ил-76 якобы выполнял тренировочный полет, а двигатель якобы загорелся во время разворота.