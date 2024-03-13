Комплекс проблем, – эксперт по авиации сказал, какие могут быть причины падения самолета Ил-76

В Ивановской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находилось 15 человек. Авария – это следствие того, что плохо была проведена предполетная подготовка.

Также падение самолета Ил-76 имеет еще ряд причин. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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Последствия падения самолета

Анатолий Храпчинский считает, что падение Ил-76 – это результат того, что была плохо проведена предполетная подготовка. Потому что бортовые инженеры или инженеры наземного обеспечения, которые выпускали самолет, должны были бы увидеть определенные проблемы с двигателем.

Но поступила ли команда, чтобы в любом случае лететь, потому что надо выполнять какое-то задание? Ведь эти самолеты активно используются для переброски личного состава, С-300 и так далее. Поэтому они активно применены в боевых действиях,

– сказал он.

Ил-76 имеют очень старые двигатели Д-30. Оккупанты намеревались заменить их на двигатели ПС-90, но это происходит медленно. Однако ПС-90 не настолько качественные, как ожидал враг.

"Потому что видим, как происходит по гражданской авиации. Например, гражданская авиация МС-21 и Sukhoi Superjet, которые планировали оснащать пермскими моторами. Этого не произошло из-за экономической составляющей, потому что нецелесообразно использовать такой дорогой и использующий много топлива", – объяснил авиаэксперт.

Пассажирский самолет М-21 стал тяжелее на 6 тонн из-за того, что туда хотели установить двигатель ПС-90. Есть определенные проблемы. В частности, среди личного состава, непрофессионализм инженерного состава, который выпустил не готовый самолет.

"И непосредственно техника, видимо, у них активно используется. Не делаются между регламентные работы, потому что просто продолжают их, не делая ничего с двигателями. И личный состав. Поэтому здесь такой комплекс проблем, с которыми они сталкиваются. Сейчас мы будем видеть еще больше", – подчеркнул Храпчинский.

Падение Ил-76: главное