Також падіння літака Іл-76 має ще ряд причин. Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

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Наслідки падіння літака

Анатолій Храпчинський вважає, що падіння Іл-76 – це результат того, що була погано проведена передпольотна підготовка. Тому що бортові інженери або інженери наземного забезпечення, які випускали літак, мали б побачити певні проблеми з двигуном.

Але чи поступила команда, щоб у будь-якому випадку летіти, тому що треба виконувати якесь завдання? Адже ці літаки активно використовуються для перекидання особового складу, С-300 і так далі. Тому вони активно застосовані в бойових діях,

– сказав він.

Іл-76 мають дуже старі двигуни Д-30. Окупанти мали намір замінити їх на двигуни ПС-90, але це відбувається повільно. Однак ПС-90 є не настільки якісними, як очікував ворог.

"Тому що бачимо, як відбувається по цивільній авіації. Наприклад, цивільна авіація МС-21 і Sukhoi Superjet, які планували оснащувати пермськими моторами. Цього не відбулось через економічну складову, бо недоцільно використовувати такий дорогий і який використовує багато палива", – пояснив авіаексперт.

Пасажирський літак М-21 став важчим на 6 тонн через те, що туди хотіли встановити двигун ПС-90. Тобто є певні проблеми. Зокрема, серед особового складу, нефаховість інженерного складу, який випустив не готовий літак.

"І безпосередньо техніка, мабуть, у них активно використовується. Не робляться між регламентні роботи, тому що просто продовжують їх, не роблячи нічого з двигунами. І особовий склад. Тому тут такий комплекс проблем, з якими вони стикаються. Зараз ми будемо бачити ще більше", – підкреслив Храпчинський.

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