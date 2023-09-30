"Определенные подготовительные действия для наступления": стало известно, где ожидается обострение боевых действий
Источник:NV
На Лимано-Купянском направлении увеличилось количество обстрелов из авиации. Впрочем, говорят в ВСУ, эффективность применения этого оружия достаточно низкая.
Наша система ПВО эффективна, поэтому россияне "работают" по Украине со своей территории. Об этом в интервью рассказал Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, передает 24 Канал.
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Где конкретно возможно обострение
Можно назвать направление в целом, но не конкретные точки, ведь, по словам Евлаша, "они растянуты, рассеяны вдоль всей линии ответственности на Лимано-Купянском направлении". Сейчас россияне активно используют армейскую и тактическую авиацию. В конце сентября на этом направлении зафиксирован 21 авиаобстрел за день.
Вероятно, таким образом он (враг, – 24 Канал) пытается провести определенные подготовительные действия для наступления. Однако мы фиксируем, что эффективность применения этой авиации остается достаточно низкой, поскольку противник боится залетать все еще из-за нашей эффективной системы ПВО эшелонированной,
– говорит Илья Евлаш.
Россияне бьют по Украине со своей территории, а это значит, что у них нет доминирования в воздухе, как убеждала их пропаганда. Наши союзники предоставили Украине очень важное и необходимое вооружение, в частности, ПЗРК Stinger, Piorun ("Перун"), системы типа Gepard.
"Противник знакомится с нашей обороной"
Украинские подразделения ПВО хорошо работают и с оружием советского образца, например, есть видео, когда из ПЗРК "Игла" сбивали ракеты, запущенные оккупантами.
По словам спикера, Украина строит инженерно-фортификационные заграждения и минно-взрывные заграждения. Они могут быть даже лучше российских.
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Что известно о ситуации на Востоке
- Наступление россиян на Лимано-Купянском направлении Илья Евлаш связывает именно с новым подразделением – так называемой 25-й армией. Она состоит из примерно 12 000 человек и не очень хорошо укомплектована. В нее входят те, кого удалось собрать, – мобилизованные и представители ранее разбитых в Украине подразделений. Сама армия была переброшена из Центрального военного округа, преимущественно из Сибири, с Поволжья и Урала.
- Аналитики ISW получили инсайдерскую информацию, что российские оккупанты могут выйти из Бахмута, чтобы усилить Мелитопольское направление. Перебросить могут около 20 тысяч. По словам Романа Свитана, оставить войска в Бахмуте – это минус две роты россиян ежедневно для удержания города. Бахмутский гарнизон сейчас под постоянными ударами украинских войск с трех сторон – Берховки, Часового Яра, Клещеевки. Что бы оккупанты ни выбрали, последствия для них будут негативные.