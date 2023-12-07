"Контроль переходит в наши руки": у Зеленского прокомментировали инциденты в России

В России случается все больше разных инцидентов. В частности, на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали взорвался поезд с горючим. В среду, 6 декабря, стало известно о ликвидации предателя Украины Ильи Кивы.

Такие спецоперации будут проводить все чаще, а Россия теряет свою управляемость. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Ликвидация Кивы

Михаил Подоляк отметил, что Россия – криминализированная страна. Кива имел очень специфический круг встреч. Потому в России таких инцидентов будет много. Также с войны возвращается много людей с криминальными наклонностями. Беспорядок в стране-агрессоре продолжится.

Сегодня и СБУ, и ГУР гораздо эффективнее понимают все, что происходит в России. У них есть разветвленные агентские сети, они умеют там работать. А российская контрразведка не настолько существенно противодействует, как раньше. Постепенно контроль над территорией, над судьбой тех или иных предателей переходит в руки наших разведок и спецслужб,

– подчеркнул он.

В то же время не стоит преувеличивать значение Кивы. Он не оказывал влияния на политику России, не имел никаких инсайдов из Украины. Предатель только участвовал в классических российских пропагандистских шоу на федеральных каналах.

6 декабря в России нашли мертвым предателя и беглеца Илью Киву. Пропагандистские СМИ России рассказывали, что тело Кивы нашли в парке возле гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево. Вокруг было много крови, а также якобы на левой части лица Кивы обнаружили гематому, а на правом виске у него обнаружили резаную рану. Источники 24 Канала сообщали, что за уничтожением Кивы стоит СБУ. Его ликвидировали из стрелкового оружия.

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Россия теряет управляемость

Как подчеркнул советник главы ОПУ, подрывы на Байкало-Амурской магистрали демонстрируют, что есть возможности блокировать всю внутреннюю логистическую систему России, но над этим надо работать. Однако россияне достаточно быстро наладили повреждения и все продолжает работать.

Кроме этих двух инцидентов, есть еще десятки других – возникают пожары, подрываются производственные возможности в дальних регионах. Это происходит по всей территории России.

Это говорит о том, что постепенно Россия теряет управляемость. Нам бы хотелось, чтобы это происходило быстрее. Вероятно, если бы наступательные операции Украины были более удачными, тогда количество этих инцидентов привело бы к окончательной потере в России управляемости теми или иными процессами,

– заметил Подоляк.

Санкции против России работают, но не так, как нужно. Такая же ситуация с потолком цен на нефть и газ. Страна-агрессор продолжает получать большие доходы, поэтому имеет финансовые возможности для рекрутинга людей на фронт, особенно в очень отсталых регионах.

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