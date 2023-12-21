Война забрала еще одного сына Украины: в Харьковской области погиб студент КНУ имени Шевченка

Героически защищая Украину от российского захватчика, на фронте погиб старший лейтенант ВСУ Илья Миндарев. Он являлся студентом Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Студент встал на службу, когда получил первые офицерские погоны. В августе 2023 года украинский защитник женился на любимой Ксении.

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Что известно о погибшем герое

Еще совсем юный воин мечтал о военной карьере и семейном счастье. После окончания в 2018 году Киевского военного лицея имени Ивана Богуна продолжил обучение на Военно-юридическом институте Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове.

В 2022 году, получив первые офицерские звезды на погонах, после начала полномасштабной войны он продолжил службу в Военной службе правопорядка и поступил в магистратуру ИМО КНУ на специальность "Международное право". В университете сообщили о его гибели.

10 декабря около 03:10 от попадания российской ракеты С-300 в Большом Бурлуке в Харьковской области погиб студент Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Илья Миндарев,

– говорится в сообщении.

В Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого рассказали, что Илья Миндарев во время учебы и прохождения службы зарекомендовал себя как усердный, ответственный курсант.

Он имел большие успехи в учебе и спорте, запомнился надежным, грамотным, боевым побратимом. Был добрым, отзывчивым человеком, надежным другом и внимательным, любящим мужчиной.

Университетское сообщество выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким по поводу непоправимой потери погибшего воина. Низкий поклон семье, воспитавшей настоящего патриота. Война забрала еще одного сына Украины,

– отметили в харьковском вузе.

Трагические потери Украины в борьбе против России

15 декабря от подрыва погиб 30-летний герой из Закарпатья Михаил Кияшко. Военнослужащий защищал страну на южном направлении фронта. В ряды Сил обороны мужчина без колебаний стал с началом полномасштабного вторжения агрессора.

В тот же день стало известно о смерти с бойцом Интернационального легиона, младшим сержантом ВСУ Патапили Хеваге Шеханом Утренкой. Иностранец был командиром 3 пехотного взвода, 3 пехотной роты ССО "Чарли" интернационального легиона с марта 2022 года в рядах ВСУ. У него был позывной "Дантист".

18 декабря во время обороны украинской земли от российских оккупантов погиб украинский военнослужащий Эдгар Григорян. Защитнику было всего 23 года. Воин погиб из-за вражеских обстрелов в районе Бахмута, получив смертельные ранения.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Светлая память.