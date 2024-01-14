Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк

Защищая страну от оккупантов, погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк. Он получил несовместимое с жизнью ранение.

О трагической потере сообщили на странице благотворительной организации Pilot helps Украина. У защитника остались жена и дочь.

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Тяжелая потеря для всех

Илья Тарасюк был известным дельтапланеристом. Он не только летал, но и создавал паруса для других дельтапланеристов по всему миру.

Недавно Илья Тарасюк встал на защиту страны и присоединился к рядам армии. Однако его жизнь оборвал вражеский дрон.

К сожалению, во время выполнения задания его группа была атакована вражеским дроном,

– сообщили в благотворительной организации.

Илья Тарасюк был известным дельтапланеристом – больше в галерее

Трагические потери в войне

От рук оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области погиб 37-летний Назарий Керницкий. Военнослужащий был родом из Ивано-Франковска. Назарий защищал страну в составе 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Герой был отмечен "Золотым Крестом" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и медалью "За оборону Авдеевки".

В боях за Украину погиб выпускник ЛНУ имени Ивана Франко Роман Ряжских. Герою навсегда останется 27 лет. Защитник получил ранение 4 января во время выполнения боевого задания, а 6 января скончался в больнице.

На фронте погиб 21-летний Даниил Новиков. Когда началась полномасштабная война, то юноше было всего 19 лет. Он жил и работал в Бельгии, однако вернулся из-за границы и встал на защиту страны.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память.