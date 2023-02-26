Илона снова понесло: Маск возмутил мир циничным заявлением о Революции Достоинства
Источник:Elon Musk
Илон Маск продолжает зашквариваться. В этот раз он продемонстрировал, что совершенно не разбирается в истории. И Революцию Достоинства, во время которой украинцы боролись за свободу ценой собственных жизней, цинично назвал государственным переворотом.
Маск регулярно оказывается в эпицентре скандала из-за своих зашкварных высказываний. К слову, недавно он обвинил Викторию Нуланд – заместителя госсекретаря США по политическим вопросам – в разжигании войны в Украине. Маразм заявления зашкаливает.
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Возмутительное заявление Маска о Революции Достоинства
На этот раз Маск решил прокомментировать статью 2014 года – "Почему украинский кризис – это вина Запада". Ее написал Джон Миршаймер – американский профессор, который вместо того, чтобы быть настоящим ученым, надел клоунскую маску российской пропаганды.
В частности, в статье Миршаймер показывает, что ему с цивилизованным миром не по пути и оправдывает оккупацию Крыма.
Маск не заставил себя ждать с комментарием. Он написал, что выборы (беглого экс-президента Виктора Януковича) были, очевидно, нечестными, но "без сомнения, произошел государственный переворот".
Маска все больше шокирует мир
- В первые дни полномасштабной войны Маск поддержал Украину. А потом начал подыгрывать российской пропаганде. В частности, начал запугивать мир ядерным оружием (им очень любит бряцать Кремль). Также он сделал безумное заявление, что Россия якобы может уничтожить США и Европу менее, чем за 30 минут.
- Также в то время, когда россияне в Украине совершают геноцид, охотно позировал на фото с российской пропагандисткой Наилей Аскер-заде.
- После заявлений Маска о временно оккупированном Крыме украинцы начали собирать деньги на учебник по истории для Маска. За сутки удалось собрать более 63 тысяч долларов. Остальные деньги передали на нужды ВСУ.
- Впоследствии в Офисе Президента отметили, что твиттер теперь цензурирует тему войны России с Украиной. Твиты, в которых упоминают российскую агрессию, имеют урезанный охват.
- Впоследствии Джо Байден призвал проверить связи Илона Маска с другими странами.