Илона снова понесло: Маск возмутил мир циничным заявлением о Революции Достоинства

Илон Маск продолжает зашквариваться. В этот раз он продемонстрировал, что совершенно не разбирается в истории. И Революцию Достоинства, во время которой украинцы боролись за свободу ценой собственных жизней, цинично назвал государственным переворотом.

Маск регулярно оказывается в эпицентре скандала из-за своих зашкварных высказываний. К слову, недавно он обвинил Викторию Нуланд – заместителя госсекретаря США по политическим вопросам – в разжигании войны в Украине. Маразм заявления зашкаливает.

Обратите внимание Twitter изменил алгоритм и теперь навязывает пользователям много публикаций Илона Маска

Возмутительное заявление Маска о Революции Достоинства

На этот раз Маск решил прокомментировать статью 2014 года – "Почему украинский кризис – это вина Запада". Ее написал Джон Миршаймер – американский профессор, который вместо того, чтобы быть настоящим ученым, надел клоунскую маску российской пропаганды.

В частности, в статье Миршаймер показывает, что ему с цивилизованным миром не по пути и оправдывает оккупацию Крыма.

Маск не заставил себя ждать с комментарием. Он написал, что выборы (беглого экс-президента Виктора Януковича) были, очевидно, нечестными, но "без сомнения, произошел государственный переворот".

Маска все больше шокирует мир