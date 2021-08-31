"Имеют право": в Кремле сделали циничное заявление об участии жителей ОРДЛО в выборах Госдумы
Источник:"РИА Новости"
В России считают, что жители оккупированного Донбасса с паспортами России имеют право голосовать. Речь идет об участии в выборах в российскую Госдуму.
По мнению политиков Кремля, они якобы должны обеспечить жителям такую возможность. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
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Россия сделала новое циничное заявление об псевдовыборах
Сергей Лавров в традиционной для российской пропаганды манере рассказал, что якобы жители самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса являются "нашими гражданами".
Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства – предоставить им такую возможность,
– сказал русский политик.
Кстати, в России даже приняли постановление, согласно которому жители временно оккупированных территорий Украины, которые имеют паспорта страны-агрессора, смогут принять участие в псевдовыборах в Госдуму.Обратите внимание! Спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что голосование жителей временно оккупированного Донбасса на выборах в российскую Госдуму, – это основание усилить санкции против России.
Незаконные российские выборы на Донбассе: коротко
- 19 сентября в России должны состояться выборы в Госдуму. Несмотря на международные нормы, Кремль планирует к ним привлечь людей с оккупированных территорий.
- Для жителей ОРДЛО страна-агрессор организовала голосование онлайн. В нем смогут принять участие люди, имеющие российские паспорта.
- Кстати, перед тем Россия осуществила массовую раздачу паспортов в ОРДЛО. По состоянию на май, страна-агрессор уже выдала российские паспорта 600 тысячам украинцев.
- Более того, согласно исследованию Всероссийского центра общественного мнения, каждый 5 россиянин хочет участвовать в выборах. Именно поэтому ситуацию хотят исправить с помощью привлечения Донбасса.