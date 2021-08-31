"Имеют право": в Кремле сделали циничное заявление об участии жителей ОРДЛО в выборах Госдумы

В России считают, что жители оккупированного Донбасса с паспортами России имеют право голосовать. Речь идет об участии в выборах в российскую Госдуму.

По мнению политиков Кремля, они якобы должны обеспечить жителям такую возможность. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

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Сергей Лавров в традиционной для российской пропаганды манере рассказал, что якобы жители самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса являются "нашими гражданами".

Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства – предоставить им такую возможность,

– сказал русский политик.

Кстати, в России даже приняли постановление, согласно которому жители временно оккупированных территорий Украины, которые имеют паспорта страны-агрессора, смогут принять участие в псевдовыборах в Госдуму.

Незаконные российские выборы на Донбассе: коротко

19 сентября в России должны состояться выборы в Госдуму. Несмотря на международные нормы, Кремль планирует к ним привлечь людей с оккупированных территорий.

Для жителей ОРДЛО страна-агрессор организовала голосование онлайн. В нем смогут принять участие люди, имеющие российские паспорта.

Кстати, перед тем Россия осуществила массовую раздачу паспортов в ОРДЛО. По состоянию на май, страна-агрессор уже выдала российские паспорта 600 тысячам украинцев.

Более того, согласно исследованию Всероссийского центра общественного мнения, каждый 5 россиянин хочет участвовать в выборах. Именно поэтому ситуацию хотят исправить с помощью привлечения Донбасса.