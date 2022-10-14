Зеленский на своем месте, Путин это понимает, – Галлямов о политическом поражении России

Россия терпит поражение не только на поле боя в Украине, но и в политической войне. Более того, Зеленский построил настолько сильный имидж, что Путин теперь боится оказаться с ним рядом.

Такое мнение 24 канала высказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. По его словам, в вопросах имиджа президент Украины выигрывает с огромным отрывом.

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"Зеленский в имиджевом смысле разбил Путина"

В то же время, каждый шаг президента России лишь ухудшает то, как его воспринимает русский народ и мир в целом.

Зеленский совершенно на своем месте, и в имиджевом смысле он разбил Путина. Думаю, Путин это понимает, он деморализован и даже избегает личной конкуренции,

– сказал Галлямов.

Он напомнил, что на берегу президент Украины заявлял о том, что готов сесть за стол переговоров . Однако, по словам политолога, глава Кремля тогда отказался от встречи, ведь понимал, что "рядом с Зеленским будет выглядеть плохо".

Как Зеленский и Путин ведут себя во время интервью

Как отметил Галлямов, президент Украины – очень искренний и человечный, выглядит очень естественно. Один из моментов, демонстрирующий большую разницу между президентами двух стран, можно увидеть во время интервью .

По словам политолога, Владимир Зеленский во время интервью очень искренне реагирует на вопросы . Когда он чего-то не знает, признает это.

. Когда он чего-то не знает, признает это. В то же время Путин очень зациклен на построении имиджа сильного, уверенного в себе ни в чем не сомневающегося лидера. Он никогда в жизни не признается, что чего-то не знает .

Галлямов добавил, что на самом деле главе Кремля и не задаются вопросы, которые способны показать, что ему что-то неизвестно.

Аудитория это ощущает. Люди интуитивно чувствуют ложь, поэтому часто не верят Путину,

– сказал оппозиционный политолог.

Почему Путин не ездит на передовую

Особо президент России проигрывает на фоне Зеленского в вопросе близости к народу . По словам Галлямова, Путин не случайно даже на фронт ни разу не съездил.

Дело не в том, что он опасается. Ему бы смогли обеспечить безопасность. Просто Зеленский делает это так часто и так эффективно, что Путин просто не хочет его подражать, понимая, что у него не получится так, как у Зеленского,

– подчеркнул политолог.

"Путин – тиран, который наплевал на мнение людей"

Галлямов добавил, что президент Украины часто появляется среди людей. Президент страны-агрессорки проводит переговоры за длинным столом или общается с людьми через скайп.

Путин не способен показать себя рядом с людьми, с народом. Меры, где он был с людьми, можно пересчитать по пальцам одной руки. Да и это все было очень неестественно. Невозможно из ничего сделать конфету,

– отметил политолог.

По его словам, даже профессионалы, пытающиеся строить имидж главы Кремля, не способны изменить ситуацию.



В феврале Путин проводил переговоры с Шольцем за длинным столом / Скриншот с видео

"Путин даже визуально антинародный, далекий от людей. Это тиран, который наплевал на мнение людей и их притесняет ", – сказал Галлямов.

Почему падают рейтинги Путина

Российский оппозиционный политолог добавил, что глава Кремля способен размышлять только об абстракциях.

"Путин выглядит как человек, который говорит об абстрактной России, однако к каждому отдельному россиянину ему безразлично . Такой странный патриотизм", - заметил он.

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Галлямов объяснил, что глава Кремля любит Россию только как идею, и то – грозную Россию, которой боится мир.

А реальная Россия, которая разваливается и не способна победить Украину, ему вообще не нужна. Путин ее ненавидит и презирает. Это очень хорошо чувствуется на уровне эмоций. Поэтому его рейтинги и падают,

– сказал Галлямов.

"Это политическое поражение России"

Проигрышный имидж главы России и его абсурдные действия влияют на имидж и самой страны.

Россия проигрывает политическую войну. Это агрессорка, которая начала несправедливую войну по надуманному поводу. Россия убивает множество людей, причем и чужих, и своих. Это политическое поражение России,

– подчеркнул политолог.

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