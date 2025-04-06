Инициатива от Эл Грина: что останавливает США от объявления импичмента Трампу

Конгрессмен Эл Грин объявил о намерении внести представление об импичменте президенту США Дональду Трампу, ведь тот "не заслуживает" этой должности. Однако пока ни демократы, ни решение Конгресса не сможет продвинуть такую инициативу.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий, заметив, что все "портит" Сенат. Между тем демократы сейчас работают на будущее, чтобы через несколько лет максимально отстранить республиканцев от власти.

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Объявление импичмента Трампу сейчас – маловероятно

Для того, чтобы объявить Трампу импичмент, сначала нужно голосование в Конгрессе США. Конгрессмен Эл Грин уже не впервые выдвигал такую инициативу. Далее процесс должен переходить в Сенат США, где возникает проблема.

"Если в Конгрессе нужно просто большинство голосов, примерно 220 (а у демократов есть примерно 215), то в Сенате нужно найти 67 голосов из ста. А там республиканцев есть 55 человек, демократов – 45. То есть в Сенате голосование уже провальное. Поэтому сейчас объявить импичмент практически нереально", – объяснил политический эксперт.

Однако даже, если Трампу объявят импичмент и он лишится должности президента, следующим на должность будет его вице-президент Джей Ди Вэнс.

Это не самая лучшая фигура. Мы поменяем "шило на мыло". Пока мне не удалось построить юридические аспекты, по которым можно снять с кандидатур и вице-президента,

– сказал он.

Почему Грин является угрозой для республиканцев

Городницкий объяснил, что Грин – экспрессивная личность, которая умеет хорошо выразить политическую позицию. Его даже выгнали из Капитолия во время выступления Трампа, ведь он был единственным, кто выступил против президента США. Грин для демократов является очень важным, ведь имеет целью отстранить республиканцев от власти через 2 года, когда будут выборы в Конгрессе.

Тогда республиканцы будут иметь очень мало вариантов, чтобы вернуться. Через год уже начнутся избирательные гонки. Демократы спать не будут, они будут отстаивать свою позицию. Даже Обама проснулся, – отметил он.

Политический эксперт добавил, что большинство демократов, в частности Грин, сейчас работают на будущееє. Если пока им не удается "выбить из-под Трампа стул", они будут делать все, чтобы через 2 года прийти в Конгресс, а затем и на следующие президентские выборы.

Кстати, против Трампа выступили и американцы – в США тысячи людей вышли на улицы Бостона и других городов. Протестующие выстроились также вдоль оживленной Коннектикут-авеню в Вашингтоне. Митинг американцев проходит под слоганом "Руки прочь!".