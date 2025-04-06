Про це 24 Каналу розповів політичний експерт і доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що все "псує" Сенат. Тим часом демократи зараз працюють на майбутнє, щоб через кілька років максимально відсторонити республіканців від влади.

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Оголошення імпічменту Трампу зараз – малоймовірно

Для того, щоб оголосити Трампу імпічмент, спершу потрібне голосування у Конгресі США. Конгресмен Ел Грін вже не вперше висував таку ініціативу. Далі процес має переходити в Сенат США, де виникає проблема.

"Якщо в Конгресі потрібна просто більшість голосів, приблизно 220 (а в демократів є приблизно 215), то в Сенаті потрібно знайти 67 голосів зі ста. А там республіканців є 55 осіб, демократів – 45. Тобто в Сенаті голосування вже провальне. Тому зараз оголосити імпічмент практично нереально", – пояснив політичний експерт.

Однак навіть, якщо Трампу оголосять імпічмент і він позбудеться посади президента, наступним на посаду буде його віцепрезидент Джей Ді Венс.

Це не найкраща фігура. Ми поміняємо "шило на мило". Поки що мені не вдалось побудувати юридичні аспекти, за якими можна зняти з кандидатур і віцепрезидента,

– сказав він.

Чому Грін є загрозою для республіканців

Городницький пояснив, що Грін – експресивна особистість, яка вміє гарно висловити політичну позицію. Його навіть вигнали з Капітолія під час виступу Трампа, адже він був єдиним, хто виступив проти президента США. Грін для демократів є дуже важливим, адже має на меті відсторонити республіканців від влади через 2 роки, коли будуть вибори в Конгресі.

Тоді республіканці будуть мати дуже мало варіантів, щоб повернутись. Через рік вже почнуться виборчі перегони. Демократи спати не будуть, вони будуть відстоювати свою позицію. Навіть Обама прокинувся, – зауважив він.

Політичний експерт додав, що більшість демократів, зокрема Грін, зараз працюють на майбутнє. Якщо поки їм не вдається "вибити з-під Трампа стілець", вони будуть робити усе, щоб через 2 роки прийти в Конгрес, а потім і на наступні президентські вибори.

До речі, проти Трампа виступили й американці – у США тисячі людей вийшли на вулиці Бостона та інших міст. Протестувальники вишикувались також уздовж жвавої Коннектикут-авеню у Вашингтоні. Мітинг американців проходить під слоганом "Руки геть!".