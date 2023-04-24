Такая себе услуга, – майор запаса о данных ISW об ВСУ на левом берегу Херсонской области
Аналитики Института изучения войны, ссылаясь на данные от российских пропагандистов, рассказывали, что ВСУ уже закрепились на левом берегу Херсонской области. Это привело к мощным артиллерийским обстрелам Херсона со стороны России.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, контрнаступление украинских защитников произойдет в любом случае.
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Сообщение ISW повлекло за собой обстрел Херсона
Гетман подчеркнул, что пресс-секретарь ОК "Юг" просила не комментировать данные Института изучения войны. Он подчеркнул, что аналитики анализировали данные от российских "военкоров", распространяющих пропаганду.
Это привело к мощным артиллерийским обстрелам Херсона со стороны врага. Таким образом россияне пытались остановить или ответить на наше наступление. Была ли высадка наших войск – нет официальной информации. В любом случае это произойдет, мы должны освобождать наши территории. Но это такая себе услуга от партнеров,
– подчеркнул он.
Майор запаса ВСУ уверен, что уже состоялись разговоры военно-политического командования Украины с ISW с просьбой ограничить определенную информацию, которая мешает наступлению украинских бойцов.
Гетман об информации от ISW: смотрите видео
ВСУ смогут освободить левый берег
Как отметил Алексей Гетьман, чтобы освободить левый берег Херсонской области, ВСУ должны построить плацдарм для того, чтобы расширять наступление. В последнее время Украина получила в частности технику, которая может строить понтонную переплавку.
"Мы можем построить понтонную переплавку, перевезти на левый берег достаточное количество военнослужащих, сил и средств, чтобы там совершить плацдарм, удержать его и затем из него развивать наступательные действия", – обяснил майор в запасе.
Военный эксперт считает, что у ВСУ достаточно средств для этого, но все будет зависеть от решений Генштаба. Он убежден, что наше контрнаступление начнется неожиданно для россиян.
Заявление ISW о ВСУ на левом берегу Херсона
- Аналитики института сообщили 23 апреля, что российские "военкоры" предоставили географические данные, подтверждающие, что ВСУ заняли позиции на левом берегу Херсонской области.
- Также в отчете говорилось: кадры указывают, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре на Север от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста.
- Кроме того, в Институте изучения войны заявили о панике российских пропагандистов, мол, это стало возможным из-за "слишком медленного темпа огня российской артиллерии, вызванного чрезмерной централизацией российского военного командования".
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что условия военной операции требуют тишины, пока ситуация не будет достаточно безопасной для наших военных. Она призвала набраться терпения относительно хороших новостей с левого берега Днепра в Херсонской области.
- Известно, что 23 апреля российские оккупанты сбросили на Херсонский район 5 авиабомб, после этого область массированно обстреляли из артиллерии. Ранены 3 местных жителя, еще 1 погиб.