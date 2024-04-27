Наперекор правительству Фицо: словаки собрали почти 4 миллиона евро на боеприпасы для Украины
Источник:"Боеприпасы для Украины"
Правительство под руководством премьер-министра Словакии Роберта Фицо неоднократно заявляло, что не будет участвовать в военной помощи нашему государству. Однако, очевидно, сами словаки такую позицию не поддерживают.
Фицо раньше постоянно выступал за прекращение военной помощи Украине, и поддерживал только гуманитарную поддержку. Словаки решили продемонстрировать свою солидарность с Украиной и собрали для нашего государства почти 4 миллиона евро на боеприпасы для Вооруженных Сил Украины в рамках чешской инициативы.
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Собрали почти 4 миллиона евро
По данным, что обнародованы на сайте инициативы "Боеприпасы для Украины", в Словакии неравнодушные граждане только в течение 12 дней собрали 3, 9 миллионов евро для военной помощи Украине.
Сначала активисты планировали собрать 250 тысяч евро и присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева, несмотря на решение правительства Роберта Фицо, не оказывать военную помощь нашему государству. Впоследствии цифра выросла до миллиона евро.
Однако удалось собрать даже больше. Известно, что по состоянию на сейчас количество тех, кто помог нашему государству достиг более 60 тысяч человек. Такой сбор средств стартовал 16 апреля.
Кампания – результат объединенных усилий нескольких организаций и активистов с многолетним опытом помощи Украине, в частности, Mier Ukrajine, Darček pre Putina, Donio и All4Ukraine.
Что известно о чешской инициативе: главное
- Напомним, еще в феврале президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов, но для их передачи требуется финансирование.
- Президент Чехии Петер Павел сообщил журналистам 7 марта, что собрана вся сумма на боеприпасы для сил обороны. Он сказал, что снаряды "должны быть в Украине в ближайшие недели".
- Уже 15 апреля Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для последующей передачи Украине. Да, планируется законтрактовать еще сотни тысяч боеприпасов. В частности, речь идет о цифре в 300 тысяч.
- Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сказал, когда могут состояться первые поставки снарядов по чешской инициативе в Украину. По словам чиновника, отправка боеприпасов будет уже в ближайшие месяцы.
- В ОП отмечали, что недостаток боеприпасов оказывает существенное влияние на ситуацию на поле боя. Военный обозреватель Денис Попович заявил, что из-за недостатка украинские защитники вынуждены переходить в оборону.