Об этом и многом другом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Тем временем ISW спрогнозировал, как повлияет предоставление Западом Украине танков на ход войны.

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Кадровые перемены во власти

Мы видим массовые увольнения и кадровые перестановки. Что происходит?

Объясню решение Президента Владимира Зеленского, запустившего абсолютно справедливую кампанию по политической ответственности за определенные действия. Мы уже 11 месяцев находимся в состоянии войны, украинское общество отдает последнее. Это люди, потерявшие работу, жилье, привычный образ жизни.

Однако, несмотря на все трудности, они отдают часть своих денег армии и государству, чтобы правильно воевать, сохранить нашу жизнь и сохранить государственность. Люди осознают, в какое время они живут и искреннее желают выиграть войну.

В это же время ряд чиновников разных рангов ведет себя очень "странно". Они не только не отдают что-то на помощь армии и государству, а хотят что-то взять у государства и отдающего все общество. Президент все это видит и принимает решение.

Эти люди не понимают, что это война, что нельзя кичиться определенным уровнем жизни или дополнительными достижениями, не соответствующими их заработным платам. Такое поведение деморализует, а государство не может себе позволить что-либо деморализованное в обществе.

Нас ведь постоянно атакует Россия. Мы все время говорим людям, что понимаем, что нам всем тяжело, но нужно терпеть и мы терпим вместе с вами. Но далеко не все чиновники могут это сказать, потому что некоторые стали немного "иначе выглядеть" во время войны. Это несправедливо, а у общества есть фантастический запрос на справедливость.

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У нас была солидарная ответственность, у государства и общества, потому что друг без друга мы эту войну не выиграем. Но когда общество начинает сомневаться в государстве, тогда нет солидарности и справедливости, что мы все вместе платим большую, но справедливую цену за войну.

Поэтому первые кадровые перестановки должны сделать более четкой связь между обществом и государством. Государство должно стать более прозрачным, справедливым, ответственным, эффективным. Общество должно видеть это, а также последствия, если не понимает этого кто-нибудь из чиновников.

Сегодня государство показало очень простой алгоритм:

политическая ответственность – это отставки, потому что такие люди должны освободить свои должности;

юридические последствия – после того, как чиновники покинули свои кабинеты, следственные органы должны провести всю работу по министерствам, государственным институтам и т.п.;

компенсация – они должны компенсировать все, в частности, сроками заключения.

Сегодня у нас нет выбора вести себя иначе, если мы хотим одержать победу. Украинские власти должны быстро и прозрачно исправлять ошибки. Любая страна страдает коррупцией. К сожалению, не все чиновники имеют нравственный стержень.

Впрочем, эффективность государства и Президента Украины в том, чтобы признавать ошибки и исправлять их. Человек, взявший взятку, не может быть где-то трудоустроен. Не только он, а все участвовавшие в распределении этой взятки. Более того, они должны пойти под юридическую ответственность.

Политический процесс – это очень брутальный диалог. Но в этом случае общество имело право задать определенные вопросы. И мы видим реакцию государства – она абсолютно нормальная и цивилизованная.

Не следует забывать об информационных попытках России деморализовать Украину. Но если чиновник ворует и это очевидно обществу, действия России не могут быть оправданием для этого чиновника. Она продолжит это делать и будет вкладываться в информационные провокационные кампании против нас.

Но жесткая реакция президента свидетельствует о том, что от информационных влияний России также можно избавиться, потому что государство правильно реагирует.

Указ Зеленского о выезде чиновников за границу

Также появился указ президента о том, кому из чиновников запрещается выезд за границу. Но иногда действительно есть определенные обстоятельства, когда человеку нужно выехать за границу.

Я думаю, эти вопросы будут урегулированы в рамках компетенции Верховной Рады. Я думаю, аппарат Верховной Рады предложит этим депутатам, как им нужно будет получать командировки, если это ребенок и так далее. Я думаю, что господин Стефанчук очень профессионально к этому подойдет и мы эти вопросы устроим.

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Я немного шире к этому подойду. Ну ведь это логично, если абсолютно крутая часть нашего общества едет в восточном направлении, прощается со своими детьми и едет, понимая, что может умереть на фронте. И там не комфортно, там нет 5-звездочного отеля.

А есть другая очень маленькая часть, которая едет в какие-нибудь отели в других странах, и еще и не стесняется это выставлять в инстаграмах. Это же деморализует украинцев. И президент принимает абсолютно конкретное решение, что нужно в равных условиях находиться.

Нам нужно, чтобы определенные чиновники ездили в командировку, потому что это важно – мы ведем переговоры по разным позициям: финансы, экономика, гуманитарка, военное оружие. Иногда важно уезжать. Но давайте не делать из этого какое-то хвастовство, одним – все, другим – война. Так неправильно.

Мы все в равных условиях, это общество. Мы ведь за одним столом сегодня сидим. Война уже идет 11 месяцев. Это не война 2–3 недели. Безусловно, тяжело, депрессивно, и это будет некоторое время продолжаться. И простые люди, платящие огромную цену, должны понять, что с ними рядом руководители этого государства, которые также имеют существенные ограничения.

Только так будет работать консолидированное общество, которое нам нужно. Это вопрос выживания украинской государственности как таковой, а не просто каких-то конкретных институтов.

То есть либо все вместе с ограничениями, либо тогда хаос, анархия, претензии к государству, недоверие. А недоверие сломает нас изнутри. То есть мы можем эффективно противостоять внешнему врагу, но внутренне мы сломаемся. Вы хотите сломаться?

"Пакт о ненападении с Украиной" от Лукашенко

Лукашенко сегодня вдруг заявил о том, что Украина предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении". Он не объяснил, о чем идет речь, но носился с этим, как с картой, где "с 4 направлений хотели атаковать". Что это за такой "пакт" и когда "Украина такое предлагала"?

Не готов комментировать странные заявления Лукашенко. Но я могу прокомментировать слова Владимира Зеленского, который четко сказал, что для России участие Беларуси в войне очень желательно, но для самой Беларуси такое участие со стратегической точки зрения является ошибкой.

Да, безусловно, они уже предоставили инфраструктуру, предоставили определенные полигоны, аэродромы, топливные базы, ремонтные возможности и т.д., но все-таки для Беларуси, мягко говоря, было бы хорошо не заходить на территорию Украины.

Поэтому если Лукашенко хочет подписать какой-то "пакт о ненападении", то, пожалуйста, пусть подпишет, может даже сам с собой, а мы после войны тоже подписали бы отдельные пакты с другими государствами, исходя из последствий этой войны.

Интересно, произошло ли это до 24 февраля, когда Беларусь открыла свои границы для русских солдат, или после этого?

Я вам напомню интервью Лукашенко, когда он говорил, что Украина продержится в войне 3–4 дня, у него помешанность на цифре 4, поскольку у него также было 4 направления (откуда якобы готовилось нападение на Беларусь – 24 Канал).

Поэтому к заявлениям Лукашенко нужно относиться как к заявлениям Лукашенко. Какой-то резон, вероятно, у них есть, но нам этот резон достаточно сложно понять, это какой-то исторический ребус.

Нытье Герасимова относительно войны

24 января Лукашенко во время встречи с министрами говорил о том, что Украина является более богатой страной. Он, должно быть, понимает, что и армия у нас гораздо лучше была подготовлена. Вот что значит недооценивать своих противников.

Есть выступление еще одного интересного субъекта – командующего оккупационной группировкой и по совместительству главы генштаба России Валерия Герасимова. Он достаточно ясно сказал, что в России даже не ожидали того масштаба войны и интенсивности.

Россияне не ожидали, что война для них будет столь тяжелой и ресурсозатратной и что нужно будет прилагать большие усилия, чтобы получить какие-то результаты.

Это даже не недооценка, они вообще не знали Украины. Россия вполне сознательно пошла атаковать страну, которую не знает и в которую России не нужно было заходить, потому что только украинцы могут сломать хребет российскому шовинизму.

Россияне находятся в состоянии аффекта, потому что понимают: сколько бы не было разных попыток и инструментов, чтобы убедить нас испугаться, встать на колени и частично или полностью принять их ультиматумы, или зафиксировать новую линию разграничения и т.д. – они сейчас шокированы, потому что Украина говорит "нет".

Президент Зеленский об этом не раз говорил: "Нет, теперь до конца". Теперь мы будем каждого из них доставать за то, что они сделали.

Герасимов должен рассказать о гибридной войне, что он совершал в других странах: политические убийства, финансирование терроризма, вмешательство в политические процессы, монополия, крупные пропагандистские сети. Герасимов сможет все это в деталях рассказать.

Там он расскажет, почему вообще они планировали зайти с геноцидного типа войной и уничтожить украинцев, потому что они им не нравятся.

Меня удивляет, что люди слушают Путина, Лаврова, Пескова или Герасимова, когда они выходят и серьезно говорят, что Украина представляет опасность для России. Это абсурдно.

Украина сегодня может официально сказать, что рядом с нами расположена агрессивная страна, которая должна избавиться частично от своего арсенала – мы сейчас выполняем демилитаризацию, должна избавиться от ядерного оружия, потому что постоянно шантажирует мир.

Россия непредсказуема с точки зрения невыполнения международного права и межгосударственных договоров и т.д. Поэтому мы должны поднять на международных площадках вопросы гарантий безопасности. Даже не те, о которых постоянно говорили, а гораздо больше.

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Возможно, мы хотим видеть Россию за "железным занавесом", потому что это нецивилизованное государство, которое не умеет себя вести в цивилизованном мире.

Россияне любят доставать международные документы и ссылаться на них. То есть приходить убивать украинцев, уничтожать инфраструктуру – это "нормально", а когда Эстония закрывает судоходство для России, то Песков вспоминает о международном праве.

Вчера же это работало – Россия вела себя очень предсказуемо. Русские приходили, в нарушение международного права что-то делали, и это проходило. Однако, если они что-то теряли, то вспоминали международное право и все слушались. Сегодня это уже не работает.

Сегодня мало кого заботит, что говорит Россия. Это эхо, которое Россия сама еще не поняла. Нет смысла слушать, что говорит или на что ссылается Россия, ведь это организованная преступная группировка.

Россияне не соблюдают глобальное законодательство и должны за это отвечать. Они подсознательно понимают 3 вещи:

сполна понимают, что обязательно проиграют;

понимают, что будет ответственность, которой никогда не было в отношении России;

Украина будет держать это под очень придирчивым вниманием.

Мы в любом случае доведем это до конца и с точки зрения войны, и с точки зрения послевоенных юридических процессий. Все это будет, и они это осознанно понимают и им страшно. Отсюда эти дикие заявления, что мы не стреляем, это на нас напали.

Они удивительно себя ведут. Психически здоровые люди так не говорят, мол, это на Россию напали, они, конечно, пытались захватить Киев, но это Киев на них напал. Вот почему с этими людьми нет смысла говорить или слушать.

CNN пишет, что наши партнеры советуют прекратить сражаться за Бахмут и сосредоточить внимание на наступлении на Юге.

Немного странно, когда журналисты что-то советуют. Есть Генеральный штаб, Ставка Верховного Главнокомандующего, где рассматриваются все сценарии, риски и возможности. Это масштабная и интенсивная война, здесь нет фиксации на каком-нибудь конкретном населенном пункте.

Украина исходит из необходимости решения тех или иных задач. Если мы говорим о Донецком направлении – Бахмуте, Соледаре, Авдеевке – сегодня там идет существенное уничтожение возможностей российской армии. Россия находится там в очень невыгодном положении – она теряет всю свою боеспособность и ресурсность.

Это решение, принятое военными, чтобы иметь эффективные инструменты для дальнейшего ведения войны. Так что о вопросах ведения войны должны говорить представители Генштаба, потому что точно понимают все потребности нашей армии и наших контрнаступательных действий.

Циничные слова пропагандиста Соловьева

Соловьев ранее побывал в Соледаре и заявил, что Украина уничтожает этот город. Здесь хочется сказать: "Ах ты же животное, как ты смеешь вообще говорить о нашем украинском Соледаре!" Что происходит?

Психически больные люди не критичны к своему состоянию здоровья. Вы сейчас конкретно продемонстрировали человека, совершенно не понимающего, что он фиксирует свое психическое расстройство.

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Он говорит: "Смотрите, там был хороший мост, был хороший город, там была инфраструктура, которой у нас практически нигде нет в стране, там жили люди своей жизнью. Они ходили на работу, они ходили в парки, занимались своими детьми, а сейчас там постапокалиптическая, футуристическая картинка, которую сделали мы – это и есть "русский мир".

Почему я говорю, что это абсолютно конкретное зафиксированное психическое расстройство? Потому что человек показывает это миру и говорит: "Смотрите, мы это делаем и мы этим гордимся. То есть мы уничтожаем цивилизацию, мы приходим убивать гражданское население, ломать их жизнь, уничтожать их места, уничтожать их семейные дома, а потом мы этим гордимся".

Не только концепция, что мы пришли, кого-то сломали и сказали: "Теперь будете разговаривать только на русском языке, любить только Жукова или спать с книгой Достоевского". Нет, "русский мир" – это именно уничтожить и этим гордиться, и Соловьев просто это зафиксировал.

Я не знаю, зачем нам это постоянно обсуждать. Мы ведь с вами прекрасно понимаем, что они все такие. Но война правильно закончится. Знаете почему? Потому что мы их всех обязательно должны засадить – то есть забрать и привезти на скамью подсудимых. И пусть он рассказывает, что хочет делать с гражданским населением любой страны, находясь на скамье подсудимых в рамках специального трибунала.

Это важно, это должно быть для мира очевидно, и мир это понимает, поэтому нас будут поддерживать в любом случае. Они также видят это, переводят, раскрывают широко свои глаза, и таким образом мы с вами будем иметь все, что необходимо Украине для того, чтобы каждого из этих Соловьевых, Марданов и т.д., забрать на скамью подсудимых.

Поэтому обсуждаем, потому что прекрасно понимаем, что сейчас это еще в интернете, а завтра это все может быть удалено.

Вся история войны, в действующих лицах конкретно на каком этапе, кто что делал, какой приказ отдавал, о чем говорил и все такое – все фиксируется в полном объеме и все это будет использовано, чтобы доказать конкретную вещь – "умысел на совершение преступления". Я сейчас объясняю по-русски, чтобы они поняли.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Предоставление Украине танков

И, соответственно, кто о чем, а мы о Leopard. Уже говорят, Соединенные Штаты готовы на этой неделе объявить об отправке в Украину значительного количества танков Abrams. И мы понимаем, что Германия в свое время сказала, а почему Соединенные Штаты не делятся Abrams!? Будут Abrams – будут и Leopard.

Тут следом Польша обратилась к Германии с просьбой не запрещать или дать разрешение на отправку тех 14 танков, которые пообещали они в международной коалиции. Финляндия сказала, что также внесет свой вклад в танковую коалицию, и, в частности, на пресс-конференции с Владимиром Зеленским было озвучено это мнение.

Ну и соответственно уже Bloomberg пишет, что на этой неделе Германия может позволить Польше отправить Киеву танки Leopard. И якобы ждем это уже в среду.

Давайте верно зафиксируем.

Во-первых, танки будут, потому что это сегодня ключевой инструмент конкретного этапа войны. Будут! Все необходимые мы получим от разных стран.

Второе, вот как начнем получать – тогда будем говорить конкретно, что эти или другие танки поступили в страну. То есть не предварительно, а по факту. Это очень важно.

Третье. Безусловно, сегодня я еще добавлю публично заявление г-на Столтенберга, что Германия даст и согласие на передачу, на экспорт нам танков Leopard, и даст также некоторое количество танков. Это очень важно. Потому что мы говорим не о десятках, а о сотнях танков.

И даже четвертое, нужно зафиксировать, что танки Leopard – ключевые танки континентальной Европы – наиболее оптимальны для ведения войны сегодня, для ведения этого этапа войны, потому что позволяют очень быстро сформировать логистическую ремонтную базу. Логистика – ключевой элемент любой войны.

Я думаю, что об этом будут говорить и непосредственно правительства стран, и господин Зеленский с точки зрения человека, который больше всего приложился к тому, чтобы мы эти танки получали. Потому что ежедневно десяток различных переговорных процессов у президента Украины по поводу конкретных военных возможностей Украины, в том числе танков.

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То есть, подытоживая, – каждый этап войны имеет определенные инструменты. Украина, безусловно, на каждом этапе получает инструменты, которые ей нужны. Да, тяжело. Да, нужно вести много переговоров. Этим и занимаются и правительство, и президент.

Но между тем сегодня есть полное понимание заявлениями разных стран и разных руководителей стран, все понимают необходимость передачи того или иного инструмента в конкретный момент Украине. И мы с вами будем получать все инструменты, включительно, поверьте мне.

Я помню, как мы говорили о ЗРК Patriot, которые еще были тогда фантастической мечтой, и говорили с вами о танках, которые тоже были фантастической мечтой.

Сегодня мы говорим о двух следующих фантастических мечтах: авиация определенная, которая необходима для того, чтобы уничтожать ряды противников, и вторая составляющая – это дальнобойные ракеты, которые необходимы именно на этом этапе будут для того, чтобы уничтожить мобилизованный резерв и тот ресурс, который Россия подтянула на оккупированные территории.