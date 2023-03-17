Контрнаступление ВСУ должно стать сюрпризом для врага, – интервью с Михаилом Подоляком

Наши воины уже уничтожили тысячи российских оккупантов, в частности, немало на Бахмутском направлении. Украина тем временем накапливает ресурсы для контрнаступления, которое должно стать сюрпризом для противника.

Нужно меньше обсуждать, когда именно произойдет наше контрнаступление, Китай ищет свое место глобального игрока в мире. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Читайте также Еще большой вопрос, кто ближе к окружению – полковник о ситуации в Бахмуте

Напомним, что в первой части интервью мы уже писали о двух особенностях встречи "Рамштайн-10" и стремлении России заставить НАТО принять более действенное участие в войне. Читайте – по ссылке.

Развитие Украины после освобождения территорий

Оккупанты полностью стерли с лица земли город Попасная в Луганской области с 20-тысячным населением, и это они признали. Зато накануне ЧВК "Вагнер" кричал, что взяли какую-то деревню, в которой до 2022 года 2 человека проживали. Рассказали, с какими боями ее брали.

Это село Зализнянское. В том селе буквально 3 здания. Вы совершенно правильно фиксируете, только единственное хочу заметить: нет никакой "ЛДНР", есть территории, временно оккупированные Россией. Нет никакой Луганской или Запорожской области, которые присоединились к России.

Есть обычный акт агрессии – война, которую инициировала Россия против Украины, и в ней есть соответствующие цели:

уничтожить максимальное количество граждан Украины – гражданских, военных – не имеет значения; уничтожить максимальное количество украинских городов и сел на оккупированных территориях; размародерить, если не уничтожить, все, что есть на оккупированных территориях; попытаться задержаться там на время, как они в Крыму, к сожалению для нас с вами, задержались на 8 лет.

Ограбили Крым. Сегодня они оттуда все вывозят, потому что понимают, что такого как в 2014 году – зашли, назначили каких-то уголовных субъектов – типа Аксенова – председателями непризнанных административных единиц и это будет на время – они понимают, что этого в 2023 году точно не будет. Поэтому они постепенно начинают все вывозить в Крым, семьи свои эвакуировать, забирать материальные ценности, которые они накопили за это время

Но между тем нет разницы, какие документы они пишут, какие-то административные устройства и т.д. Это вообще не будет обсуждаться. Россия должна обязательно проиграть, потому что только после этого мы сможем провести переговоры с Россией и в рамках международных институтов. Зафиксировать все, что они должны компенсировать Украине, это ключевое для нас.

Развитие Украины после освобождения своих территорий, это огромные средства, которые нам нужно будет где-то найти. Я понимаю, что когда страна выиграет большую войну, сюда придут инвесторы, потому что это будет огромный бренд свободы. И будет очень много людей, которые захотят инвестировать в Украину.

Это очень важно, потому что это будет не столько о доходах, хотя придут и те, кто захочет получить большую прибыль. Здесь ведь будет бум. А это будет инвестирование в символизм. Но для того, чтобы история правильно фиксировала те или иные события, должны забрать огромное количество денег из России.

А этот факт о Попасной, других населенных пунктах, полностью или частично уничтоженных, посмотрите на Мариуполь. У России есть такой субъект Файзуллин, он возглавляет российский Минстрой, который говорит, что они там что-то построили в Мариуполе. Выставочно 2 дома построили, а вокруг полностью уничтожены здания и инфраструктура. И Мариуполя как такового нет. Бахмута тоже нет – с точки зрения того, какими городами они были до вторжения России.

Обратите внимание Россияне паркуют системы ПВО прямо посреди гражданской застройки: возмутительные кадры

Если посмотреть на Донецк, где бегают толстяки типа Пушилина, то и Донецка нет. Это странный, криминальный, некомфортный совершенно разрушенный город. Таких городов не может существовать в современном мире. Там нечем заниматься.

Они за 8 лет не сделали там "картинку" какую-нибудь, они сделали то, чтобы Донецк выглядел как любой город в России. Я имею в виду не Москву и Санкт-Петербург, а любой другой город – разрушенный, совершенно не комфортный, не нужный, который не может существовать в современном мире.

Тысячи уничтоженных оккупантов под Бахмутом

Старший военный советник делегатов Великобритании в ОБСЕ на Форуме сотрудничества безопасности в Вене говорит, что Россия на Бахмутском направлении потеряла по меньшей мере 30 тысяч убитыми. При этом мы видели цифры, что им удалось продвинуться на 0,04% за февраль месяц. По факту на 25 километров – 30 тысяч убитыми.

Давайте зафиксируем, кого именно убили украинцы под Бахмутом. Это наиболее подготовленные остатки русской армии – это те, кто умеет воевать. Все остальные в России – эти мобилизованные – это совсем другой уровень подготовки.

Для меня гораздо важнее, что у России сегодня есть определенное ресурсное истощение. У них намного меньше снарядов. Они снизили интенсивность обстрелов. Да, она большая, но это уже не то, что было полгода назад.

Россия истерически ищет на других рынках, включая Иран, Северную Корею, Китай снаряды. Понимаете, какой интенсивности идет война?

Это создает важные панические настроения в военно-политическом руководстве России. Они понимают, что считали эту войну, исходя из определенного количества дней, на которые им было безразлично, сколько они потратят ракет, снарядов и т.д.

Когда говорят, что война затянется на годы, я спрашиваю: где ресурс? Это же не вопрос затянуть войну, когда ты берешь автомат и используешь стрелковое оружие. Ведь интенсивность войны велика, потому – а где снаряды, ракеты, бронетехника?

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Потому не только 30 тысяч они потратили на Бахмутском направлении. В общем они израсходовали 3 тысячи единиц бронетехники. Хотя писали перед войной, что в России законсервировано 12 тысяч танков. Но давайте объективно. Не 12 тысяч, а гораздо меньше. А боеспособных еще меньше. Практически все уже уничтожено.

И потому они истерически ищут. В той же Беларуси забрали все, что было на складах. Но не все танки готовы к использованию, потому что это Беларусь, Россия, они разворовывались внутренне. Поэтому война это – математика.

Ложь России о потерях в войне

С математикой у них полная проблема. О потерях они сообщают, что не более 9 тысяч солдат потеряли, и о 100 – 500 тысячах HIMARS уничтожили и даже несколько танков Leopard.

Это очень хорошо. Они рассчитывают, что мир не изменился с момента 2014 года. У них пропаганда построена так же, как было в 2014 году, когда они рассказывали о "зеленых человечках", в Украине бегают "нацисты" и так далее.

Когда смотришь на не совсем разумных людей, понимаешь, что они неадекватны. И они сражаются так же – не считают математику, не планируют правильно, не понимают, что это другого типа война.

Отлично, нам повезло. Нам повезло не с количеством этих людей – их очень много. Не повезло, что они стянули все, что могли на территории бывшего Советского Союза и сейчас против нас используют. В частности, те ракеты, которые мы в рамках Будапештского меморандума передали России – те же Х-101, х-555, которые сегодня бьют по нашим городам.

Читайте также Под Бахмутом метко уничтожили штурмовую группу оккупантов: мощное видео

Отлично, что они говорят, что уничтожают, что у них всего 9 тысяч потерь. Это фактически деморализует внутренний рынок. Когда получаешь десятки тысяч похорон по всей стране, а у тебя новая волна мобилизации продолжается, и у тебя уносят много людей, а ты говоришь, что потери только 9 тысяч. Тогда Россия внутренне говорит (публично они об этом не говорят): "Вы же говорили, что вся армия 1 миллион 20 тысяч человек накануне вторжения в Украину. Так где же они? Какие 9 тысяч? А где еще миллион?"

Когда Россия лжет и ложь идет 3 дня, тогда люди реагируют в России как будто это правда. А когда война длится больше года, люди смотрят по сторонам и понимают, что там убили кого-то, и там, и там. Там кого-то мобилизовали. Тогда они понимают, что им лгут, и это все очень негативно выглядит.

Но кроме того, количество эксцессов в России. Сегодня в Ростове-на-Дону взорвали одно из зданий ФСБ. Постоянно падающие ракеты, дроны, которые постоянно летают над всей территорией России. Москву сейчас заставляют всеми этими "Панцирями", "Буками", С-300, С-400.

Люди находятся в предпаническом состоянии. И это в какой-то момент прорвет и начнутся внутренние неуправляемые процессы. Нам нужно больше уничтожать, чтобы было больше "похоронок".

Я об этом постоянно говорю, но не потому, что я кровожаден, нет. Я об этом говорю, потому что это классическая психология войны. К сожалению, у нас такая окопная война.

Вы начинали говорить об "Оскаре", о фильме "На Западном фронте без перемен". К сожалению, это единственный фактор, который ускорит внутренний протест – не политический, а протест от страха. Эти неуправляемые протесты в России существенно ускорятся.

Силовики сообщают, что в Ростове-на-Дону на складе продолжают детонировать боеприпасы. Рядом горит топливо с баками. Спасатели требуют бронещиты, чтобы защититься от обломков. Зато у вас там системы ПВО стоят. Не устраивают?

У них все стоит, только оно не работает. Это же страна-фикция, "потемкинская деревня". К сожалению, Россия долго вкладывалась в образ страны-монстра. И, к сожалению, западные политические элиты купили этот образ и очень сильно боялись России.

К теме Повылетали окна и "поднялась" крыша: рассказы очевидцев взрыва в управлении ФСБ в Ростове

А как выяснилось, когда ты начинаешь жестко противодействовать России, там ничего нет, там многое разворовали, как это характерно для России. "Украсть" – это ключевой слоган России. Поэтому пусть стоят и дождутся всех определенных процессов в России.

Зондаж Китая по отношению к России

Мы можем лишь догадываться о подлинных причинах визита Си Цзиньпина в Москву. Или хочет показать США, что я тоже могу объединять вокруг себя тех, кого вы не подобрали и потребую для себя какие-то уступки, типа Тайваня. Или это личный визит к Путину, чтобы на него надавить и он принял какие-то неприятные ему решения, например, о сворачивании специальной военной операции.

Я немного иначе на это смотрю. Для Китая крайне опасно объединить в определенный союз Беларусь, Россию и другие токсичные страны. Это не дает стратегического преимущества, наоборот, это токсично для самого Китая и уменьшает поле для маневра, который Пекин может иметь. Особенно сейчас.

Китай ищет своё место глобального игрока. Ведь пока он является экономическим глобальным игроком в какой-то степени. Но с точки зрения политических процессов Китай не так сильно влияет на них.

А сегодня есть окно возможностей заменить Россию и взять на себя глобальную игру. Но для этого нужно понять, как ты себя ведешь.

И здесь, во-первых, Китай хочет взглянуть на психологическое состояние России.

Во-вторых, он хочет немного затянуть эту войну, не хочет, чтобы она останавливалась здесь и сейчас. Но Китай не хочет, чтобы кто-нибудь выиграл в этой войне. То есть он хочет, чтобы она определенное время продолжалась, пока он будет искать торговую площадку, на которой он будет торговать.

Подоляк о причинах визита Си Цзиньпина в Москву / Коллаж 24 Канала

Сегодня этого нет у Китая. Поэтому этот визит, мне кажется, такой зондаж, можем ли мы взять под контроль Россию. Увидим мы монолитность или раскол в российской элите. Увидим ли мы практически уничтоженного психологически Путина. И сможем ли мы затянуть на время войну, пока не наработаем эту торговую площадку, на которой Китай будет доминировать.

Кстати говоря Почему из Китая в Россию едет оружие, но совсем не то, какого хотел бы Путин: мнение аналитиков ISW

Тогда он будет говорить не об удивительных "мирных инициативах", которые таковыми не являются по сути, потому что, помня его 12 пунктов, логики и логистики в этом плане нет. А наоборот, он будет говорить о какой-то конкретике. Поэтому это мне кажется демонстративным шагом, но не для того, чтобы принять решение, а для того, чтобы психологически поджимать Россию.

Мы еще обратили внимание, что перед визитом Си Цзиньпина "всплыла" карта с разделением России с "исконно" китайскими территориями. На нее почему-то не отреагировали на российское телевидение. Но она есть в СМИ.

О картах поговорим, когда начнем финализовать войну. Будут определенные этнические территории, которые будут двигаться отдельно. Действительно, буряты, например, могут двигаться в направлении Монголии, потому что они к ней этнически более близки, чем к странной синтетической Российской Федерации.

Визит Си Цзиньпина должен дать определенную морализацию ультрапатриотическим кругам, кричащим: "Давайте! Смотрите, нас поддерживают. Давайте дальше воевать". Цель – затянуть этот конфликт.

Ведь Китай очень прагматично подходит к тому, что нужно наработать новую платформу, взять на себя функции глобального игрока, нарисовать логистическую траекторию в финал войны, чтобы Пекин получил стратегические преимущества.

Читайте также Пощечина Путину: зачем Китай переименовал города России на свой лад

Важно, что среди этих стратегических преимуществ нет никаких интересов Беларуси или России. Есть интересы Казахстана, потому что это важно для Китая с торговой точки зрения. Но в стратегических инициативах Китая точно не будут присутствовать интересы России и Беларуси.

Подготовка к контрнаступлению ВСУ

Издание Politico сообщало о наших потерях в 100 тысяч. А потом сразу дает информацию о том, что контрнаступление Украины начнется в мае. Издание даже представляет 2 возможных сценария.

Я немного иронично отношусь к тому, когда журналисты говорят, какие сценарии контрнаступления будет использовать Украина. Может, тогда предложить им непосредственное участие в работе Генштаба Украины и заняться планированием операций? Если они точно понимают, что, где и когда нужно делать.

Во-первых, в газетах не нужно обсуждать сроки, когда именно будет контрнаступление. Это должно быть сюрпризом для врага. Можно лишь сказать, что следующие месяцы потребуются для того, чтобы накопить определенный ресурс. Ведь для наступления нужны инструменты в определенном количестве, которые нужно накопить. Мы понимаем, сколько времени для этого будет нужно с логистической точки зрения.

Во-вторых, даже военным точно не нужно проговаривать, какие приоритетные направления или сценарии наступления. Украина гораздо креативнее, чем думают журналисты Politico. Мы уже не раз доказывали это за время войны. В частности, в Харьковской области или в том, что сейчас происходит в целом по линии фронта, особенно в Донецком направлении.

Читайте также Данилов назвал перспективы для Украины в войне на весну – лето

Главное, что и у военного руководства – в ВСУ и Минобороны, и у политического, прежде всего говорю о Владимире Зеленском – есть абсолютно консолидированная позиция, что мы не можем остановиться где-нибудь посередине. Контрнаступления нам нужны в определенное время. А для этого требуется концентрация ресурсов.

Мы не можем просто так отступать или наступать, если не готовы к тому или иному сценарию, учитывая все риски. Все это проговаривается на Ставке Верховного Главнокомандующего, где принимаются коллективные решения, и откровенно проговариваются все сценарии. Единственное, чего там нет – журналистов Politico или любых других.

Давайте не вестись на экспертные оценки или журналистские публикации на эти хайповые темы. Дождемся развития событий. У нас нет никакого другого шанса, кроме как идти в контрнаступление в определенное время по определенному сценарию. Иначе государственности Украины не будет.

Остановка где-то посередине, как это было в 2014 году, когда территории остались под оккупацией России, будет означать, что через некоторое время Украины как государства не будет. Ведь Россия сегодня на разных уровнях, включая Владимира Путина, фиксирует свою позицию: "Украину нужно уничтожить как государство и территорию, где живут украинцы".

Пропагандисты, перешедшие на сторону врага

Посмотрела видео Татьяны Монтян, которая рассказывает, что в течение этого года больше "бомбят Донбасс", чем это было за 8 лет. Да и Олег Царев вдруг фактически признал, что Майдан был нужен. Что происходит с пропагандистами, в свое время продавшимися и перешедшими на сторону врага? Могут ли они прозреть?

Не будем называть их украинцами, это очень важно. Они не только прозревают, а просто никогда не знали Украину, ее сердце и душу. Они не знали, что Украина – это всегда сопротивление последнему, что мы не отдадим свое право быть свободными.

Они этого не понимали, потому что являются рабами по своей сути. Ведь российская имперскость – это рабство для внутреннего рынка. Эти люди являются русскими по своей сути не с точки зрения культуры, этничности или литературы. А с точки зрения понимания того, что ты – раб.

Но сегодня они отдают себе отчет в том, что ошиблись в Украине и что после того, как Россия проиграет, у них не будет шанса остаться на свободе. Мы получим и Царева, и Монтян, и многих других. Речь идет о десятках людей, и мы ясно понимаем, кто какую роль выполнял.

Они сегодня хотят "подстелить соломку" на будущее, чтобы сказать: "Мы ошибались, мы зафиксировали другую позицию". Мол, мы не такие, как россияне, потому давайте вы нас не будете преследовать, дайте нам условные сроки.

Они сегодня панически боятся будущего, в котором Россия не будет существовать в том виде, который они обожали. То есть не будет этой тоталитарной империи, которая кого-нибудь поставит на колени. А эти люди будут платить личную цену за то, что хотели, чтобы такая империя была. Это главная проблема этих людей. Они пытаются как-то объяснить свою позицию.

Вспомним, как та же Монтян в начале полномасштабного вторжения говорила: "Кто там будет сопротивляться. 3 дня – и все на колени станут, прибегут с цветами."

Это гораздо более глубокий вопрос, чем кажется на первый взгляд. Дело не в том, что эти люди говорят. Вопрос в том, что если мы хотим получить более или менее справедливый мир в целом, люди должны отвечать за свои слова и действия. Если там есть криминал – сидеть в тюрьме.

Смотрите также Непокоренный Славянск и освобожденные Изюм и Лиман: репортаж с Востока Украины

Не нужно искать оправданий этим людям. Мы должны довести эту войну до конца и, по моему мнению, нам нужно перестроить и внутреннее пространство. Мы должны быть более откровенными и справедливыми у себя в стране. Нам нужно правильно расставить точки над "i" в биографиях всех людей, которые в течение 30 лет приложились к тому, что мы сейчас теряем лучших сыновей и дочерей Украины.