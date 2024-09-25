Открывают себе дверь: что означают громкие заявления лидера Ирана

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов сесть за стол переговоров с европейцами и американцами на фоне обвинений о поставках ракет России.

Он внезапно назвал российско-украинскую войну агрессией, а не конфликтом или кризисом. Что означают громкие заявления лидера Ирана, в эфире 24 Канала предположил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Какую иллюзию может создавать Иран

Тизенгаузен отметил, что Россия действительно получила около 200 иранских баллистических ракет. Транспортировка происходила через Каспийское море. Оккупанты смогут их использовать на близкое расстояние, а "Искандеры" приберечь для дальнобойных ударов по Украине.

Если баллистику Иран поставил России, то пусковые установки – нет. Таким образом Тегеран приоткрывает себе двери для переговоров, мол, "предложите нам что-то".

Накануне неприятных событий для России, то есть отмены ограничений, Иран решил поиграть в разные корзины. Но с диктаторскими и автократическими режимами так не работает,

– отметил Борис Тизенгаузен.

То есть Тегеран может создать иллюзию переговоров, а потом внезапно передать условно еще 300 баллистических ракет. Далее окажется, что россияне могут переклеивать названия вооружения: не "Шахед", а "Герань-2"; не Fath-360, а "Гвоздика-4".

"То есть против "клуба" отвратительных диктаторов и диктаторок работают только жесткие санкции и ограничения, а также мощные удары", – резюмировал политтехнолог.

Обратите внимание! Политический эксперт Андрей Городницкий назвал такие заявления Ирана ложью. Он отметил, что страна пытается играть в демократию, но на самом деле поддерживает Россию, и если не будет конкретных действий по сближению с Западом, то это лишь пустые слова.