Иран может готовиться передать России баллистические ракеты, – Белый дом

Соединенные Штаты озабочены новым возможным сотрудничеством России и Ирана. Да, иранская сторона может готовиться передать России баллистические ракеты малой дальности.

Это нужно для того, чтобы русская армия могла продолжать свою войну против нашего государства. В то же время, Иран получит свои преференции за это сотрудничество.

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Россия может получить баллистические ракеты от Ирана

Американские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу передачи дронов, управляемых авиационных бомб и артиллерийских снарядов из Ирана в Россию. Эта обеспокоенность усилилась, когда Иран продемонстрировал ракеты Ababil и Fateh-110 министру обороны России Сергею Шойгу во время его визита в Тегеран в сентябре 2023 года.

Также тогда Иран продемонстрировал российскому министру ракеты SAM 358 и LACM 351. Это стало нарушением резолюции ООН по Ирану.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что есть признаки того, что Иран может рассматривать возможность поставлять России баллистические ракеты для использования в Украине.

В то же время там подчеркнули, что будут следить за ситуацией и принимать соответствующие меры в случае необходимости.

Журналисты отметили, что посольство России в Вашингтоне и представительство Ирана в ООН воздержались от комментариев по поводу возможной передачи ракет.

Кроме того, США считают, что Иран неуклонно превращается в важного партнера для России, в то же время пожиная выгоды от этих отношений.

Так Кирби утверждал, что Россия помогает Ирану в расширении его возможностей сбора спутников, в дополнение к предоставлению стране ракет, систем ПВО и военной электроники.

Журналисты подчеркнули, что иранские официальные лица в Иране выразили заинтересованность в приобретении самолетов Су-35 у России. Однако поставки этих самолетов еще не завершены.

Иран обновляет свой арсенал

Россия и Иран в октябре 2023 отмечали, что ракетное эмбарго ООН против Тегерана закончилось. Таким образом это может открыть Москве возможность открыто покупать у Ирана баллистические ракеты и предоставлять стране свои ракетные технологии.