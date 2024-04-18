Каким может быть ответ Израиля Ирану: подполковник ЦАХАЛ назвал 3 варианта
Иран выпустил по Израилю сотни ракет и дронов. Совместно с союзниками страна отбила массированную атаку, а теперь готовится к тому, чтобы наносить ответный удар.
На всех возможных уровнях Израиль уже сообщил, что ответ точно будет. Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ЦАХАЛ в запасе Марк Бабот, добавив, что после таких заявлений просто проигнорировать нападение будет некорректно.
К теме Контролируемая война: во что перерастет эскалация между Израилем и Ираном и как это повлияет на Украину
Каким может быть ответ Израиля
По мнению Марка Бабота, есть 3 варианта развитие событий.
Первый – продолжать 20-летнюю войну с Ираном в том же направлении, как было до сих пор. То есть говорится об уничтожении важных целей в Тегеране, например, ученые-ядерщики, генералы. Так же наносить удары по группировке Хезболла, которая является прокси Ирана и бьет по стране.
Возможно, удастся найти цели в Сирии. Там нет государства, а есть княжества, которые контролируют разные страны. Например, княжество в Дамаске – режим Башара Асада, шиитская группировка под руководством Ирана и даже есть российское, под руководством Москвы. Поэтому такие удары возможны, но все это в рамках войны, которая уже ведется.
Второй вариант – массированно ударить по Ирану. Можно выбрать одну цель, например, важный нефтяной терминал, ведь нефть – это основа экономики Ирана. Или завод по производству баллистических ракет или "Шахедов",
– рассказал подполковник ЦАХАЛ в запасе.
Он добавил, что полномасштабный удар не выгоден для Израиля. Сейчас нет необходимости разворачивать третий фронт и увеличивать напряжение. Ведь уже идет война с ХАМАС в Секторе Газа, а также с ливанской Хезболлой.
Третий вариант – выбрать единичную цель в Иране и уничтожить ее с помощью израильских агентов. Такие случаи уже были.
Иран напал на Израиль: что известно
- Во время атаки Иран использовал более 300 ракет и дронов. Большинство из них даже не пересекли воздушное пространство Израиля, их сбили еще на подлете. Поражать цели помогали США и другие союзники из Великобритании, Франции, Иордании. Впоследствии военные США сообщили, что сбили 80 беспилотников и по меньшей мере 6 баллистических ракет.
- На обстрел отреагировал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он отметил преданность безопасности Израиля, а также американскому контингенту, который есть на Ближнем Востоке. Байден добавил, что стремится к прекращению огня, которое позволит вернуть заложников и не распространять конфликт еще дальше.
- Владимир Зеленский также обратился к Западу на фоне обстрела Израиля. Он напомнил, что Израиль не является членом НАТО, но страны Альянса защищали его и отражали атаки. В то же время когда говорится об Украине, то партнеры ограничиваются лишь предоставлением определенных видов оружия, потому что боятся быть втянутыми в войну.