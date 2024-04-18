Каким может быть ответ Израиля Ирану: подполковник ЦАХАЛ назвал 3 варианта

Иран выпустил по Израилю сотни ракет и дронов. Совместно с союзниками страна отбила массированную атаку, а теперь готовится к тому, чтобы наносить ответный удар.

На всех возможных уровнях Израиль уже сообщил, что ответ точно будет. Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ЦАХАЛ в запасе Марк Бабот, добавив, что после таких заявлений просто проигнорировать нападение будет некорректно.

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Каким может быть ответ Израиля

По мнению Марка Бабота, есть 3 варианта развитие событий.

Первый – продолжать 20-летнюю войну с Ираном в том же направлении, как было до сих пор. То есть говорится об уничтожении важных целей в Тегеране, например, ученые-ядерщики, генералы. Так же наносить удары по группировке Хезболла, которая является прокси Ирана и бьет по стране.

Возможно, удастся найти цели в Сирии. Там нет государства, а есть княжества, которые контролируют разные страны. Например, княжество в Дамаске – режим Башара Асада, шиитская группировка под руководством Ирана и даже есть российское, под руководством Москвы. Поэтому такие удары возможны, но все это в рамках войны, которая уже ведется.

Второй вариант – массированно ударить по Ирану. Можно выбрать одну цель, например, важный нефтяной терминал, ведь нефть – это основа экономики Ирана. Или завод по производству баллистических ракет или "Шахедов",

– рассказал подполковник ЦАХАЛ в запасе.

Он добавил, что полномасштабный удар не выгоден для Израиля. Сейчас нет необходимости разворачивать третий фронт и увеличивать напряжение. Ведь уже идет война с ХАМАС в Секторе Газа, а также с ливанской Хезболлой.

Третий вариант – выбрать единичную цель в Иране и уничтожить ее с помощью израильских агентов. Такие случаи уже были.

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