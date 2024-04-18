На всіх можливих рівнях Ізраїль вже повідомив, що відповідь точно буде. Про це 24 Каналу розповів підполковник ЦАХАЛ у запасі Марк Бабот, додавши, що після таких заяв просто проігнорувати напад буде некоректно.
До теми Контрольована війна: у що переросте ескалація між Ізраїлем та Іраном і як це вплине на Україну
Якою може бути відповідь Ізраїлю
На думку Марка Бабота, є 3 варіанти розгортання подій.
Перший – продовжувати 20-річну війну з Іраном у тому ж напрямку, як було до цього часу. Тобто мовиться про знищення важливих цілей у Тегерані, наприклад, вчені-ядерники, генерали. Так само завдавати ударів по угрупованню Хезболла, яка є проксі Ірану й також б'є по країні.
Можливо, вдасться знайти цілі у Сирії. Там немає держави, а є князівства, які контролюють різні країни. Наприклад, князівство у Дамаску – режим Башара Асада, шиїтське угруповання під керівництвом Ірану та навіть є російське, під керівництвом Москви. Тому такі удари можливі, але все це в межах війни, яка вже ведеться.
Другий варіант – масовано вдарити по Ірану. Можна вибрати одну ціль, наприклад, важливий нафтовий термінал, адже нафта – це основа економіки Ірану. Або завод з виробництва балістичних ракет чи "Шахедів",
– розповів підполковник ЦАХАЛ у запасі.
Він додав, що повномасштабний удар не вигідний для Ізраїлю. Наразі нема потреби розгортати третій фронт і збільшувати напругу. Адже вже триває війна з ХАМАС у Секторі Гази, а також з ліванською Хезболлою.
Третій варіант – вибрати одиничну ціль в Ірані та знищити її з допомогою ізраїльських агентів. Такі випадки вже були.
Іран напав на Ізраїль: що відомо
- Під час атаки Іран використав понад 300 ракет і дронів. Більшість з них навіть не перетнули повітряний простір Ізраїлю, їх збили ще на підльоті. Вражати цілі допомагали США та інші союзники з Великої Британії, Франції, Йорданії. Згодом військові США повідомили, що збили 80 безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет.
- На обстріл відреагував президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він наголосив на відданості безпеці Ізраїлю, а також американському контингенту, який є на Близькому Сході. Байден зауважив, що прагне припинення вогню, яке дозволить повернути заручників і не поширювати конфлікт ще далі.
- Володимир Зеленський також звернувся до Заходу на тлі обстрілу Ізраїлю. Він нагадав, що Ізраїль не є членом НАТО, але країни Альянсу захищали його та відбивали атаки. Водночас коли мовиться про Україну, то партнери обмежуються лише наданням певних видів зброї, бо бояться бути втягнутими у війну.