На всіх можливих рівнях Ізраїль вже повідомив, що відповідь точно буде. Про це 24 Каналу розповів підполковник ЦАХАЛ у запасі Марк Бабот, додавши, що після таких заяв просто проігнорувати напад буде некоректно.

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Якою може бути відповідь Ізраїлю

На думку Марка Бабота, є 3 варіанти розгортання подій.

Перший – продовжувати 20-річну війну з Іраном у тому ж напрямку, як було до цього часу. Тобто мовиться про знищення важливих цілей у Тегерані, наприклад, вчені-ядерники, генерали. Так само завдавати ударів по угрупованню Хезболла, яка є проксі Ірану й також б'є по країні.

Можливо, вдасться знайти цілі у Сирії. Там немає держави, а є князівства, які контролюють різні країни. Наприклад, князівство у Дамаску – режим Башара Асада, шиїтське угруповання під керівництвом Ірану та навіть є російське, під керівництвом Москви. Тому такі удари можливі, але все це в межах війни, яка вже ведеться.

Другий варіант – масовано вдарити по Ірану. Можна вибрати одну ціль, наприклад, важливий нафтовий термінал, адже нафта – це основа економіки Ірану. Або завод з виробництва балістичних ракет чи "Шахедів",

– розповів підполковник ЦАХАЛ у запасі.

Він додав, що повномасштабний удар не вигідний для Ізраїлю. Наразі нема потреби розгортати третій фронт і збільшувати напругу. Адже вже триває війна з ХАМАС у Секторі Гази, а також з ліванською Хезболлою.

Третій варіант – вибрати одиничну ціль в Ірані та знищити її з допомогою ізраїльських агентів. Такі випадки вже були.

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