Иран показал новый БПЛА: Мусиенко назвал его преимущества и недостатки

В Иране представили новый беспилотник Mohajer-10. Дроны вида Mohajer и раньше поставляли в Россию, но в ограниченном количестве. У них есть свои преимущества и недостатки.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что украинская ПВО даже сбивала дроны типа Mohajer. Очевидно, что новый БПЛА будет представлять определенные угрозы для Украины.

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Преимущества и недостатки Mohajer-10

Сообщалось, что дрон Mohajer-10 может нести бомбы, боеприпасы и гранаты. Он оснащен системами электронной борьбы и разведки. Максимальный вес, который он может нести – 300 килограммов. Максимальная топливная емкость составляет 450 литров. Максимальная скорость беспилотника – 210 километров в час.

Александр Мусиенко отметил, что этот беспилотник может лететь 2 тысячи километров на высоте 7 километров. Эта высота более заметна, чем когда летят "Шахеды". Поэтому Mohajer-10 видят радары и системе ПВО легче его сбить.

Однако преимущество Mohajer-10 над дронами-камикадзе состоит в том, что он может нести вооружение, которое можно запускать дистанционно.

Это попытка Ирана войти в лигу государств, производящих беспилотники оперативно-тактического уровня. Но я думаю, что это меньшая угроза, чем десятки или сотни "Шахедов",

– считает военный эксперт.

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