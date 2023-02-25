Иран заявил, что разработал крылатую ракету дальностью 1650 километров

В Иране заявили, что создали новую крылатую ракету большой дальности. Хотя говорят, что их программа сугубо оборонительна, обещают отомстить США за убийство генерала Сулеймани.

Командующий иранскими воздушно-космическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" Амир Али Гаджизаде заявил, что ракета называется Paveh. Однако он не открыл характеристики нового оружия.

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Что известно о новой ракете Ирана

Иран разработал крылатую ракету с радиусом действия 1650 километров (1025 миль)… Это может вызвать беспокойство Запада после использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины,

– говорится в сообщении.

Амирали Хаджизаде рассказал государственному телевидению, что эту ракету уже добавили в ракетный арсенал Исламской Республики Иран. Также он снова сыпал угрозы Соединенным Штатам.

"С Божьей волей, мы хотим убить Трампа. (Бывшего госсекретаря Майка – 24 Канал) Помпео… И военные командиры, отдавшие приказ (убить Сулеймани – 24 канал), должны быть убиты", – заявил Хаджизаде.

Однако лидеры Ирана часто обещают жестко отомстить за убийство Сулеймани.

Следует заметить, что Тегеран расширил свою ракетную программу, вопреки сопротивлению со стороны США и обеспокоенности европейских стран. Иран убеждает, что программа сугубо оборонная и носит сдерживающий характер.

Иран предоставляет России технику

Украинская разведка в ноябре 2022 года подтвердила, что Иран после 24 февраля 2022 года предоставлял Москве оружие. Ведь Украина в сбитых дронах нашла детали, которые изготовили после начала полномасштабного вторжения.

В ноябре 2022 года СМИ написали, что Москва тайно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников на территории России.

В феврале 2023 года Иран передал России ударные дроны Mohajer-6, которые гораздо сложнее "Шахидов". Радиус их действия – 200 километров. Mohajer-6 может одновременно нести по 4 ракеты класса "воздух – земля".

25 февраля британская разведка заявила, что Россия снова исчерпала запасы иранских дронов. Ведь с конца января по начало февраля было сбито не менее 24 Shahed-136 и десятки – ВСУ уничтожили в первые несколько дней года. Более того, сообщений об использовании иранских дронов-камикадзе (OWA-UAV) в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года.

Иранский генерал Касем Сулейман был убит 3 января 2020 года в результате удара американских сил в Багдаде. Генерал был одной из самых влиятельных фигур Ирана и всего Ближнего Востока последних лет. США подтвердили, что Сулеймани являлся их основной целью. В Пентагоне заявили, что этот генерал "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе". Приказ о его ликвидации дал Трамп, назвавший Сулеймани террористом. С тех пор Иран обещает месть и даже в 2020 году атаковал три американские базы в Иране.