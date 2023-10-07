Иран заявил о поддержке атаки ХАМАС на Израиль
Источник:Al Jazeera
Утром 7 октября из Сектора Газы нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Иран заявил, что поддерживает ХАМАС в атаках.
В настоящее время известно о по меньшей мере 500 пострадавших в результате атаки. В Израиле уже ввели военное положение и объявили широкомасштабный призыв резервистов.
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Иран поддержал ХАМАС
Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Сафави "поздравил" боевиков ХАМАС с началом самой большой атаки на Израиль за последние годы. Главный военный советник лидера Ирана также подчеркнул, что страна будет поддерживать ХАМАС. Более того, Иран уверен, что операцию, которую объявили боевики, поддерживает также и движение сопротивления.
Мы приветствуем палестинских бойцов. Мы будем поддерживать палестинских бойцов до освобождения Палестины и Иерусалима,
– заявил он.
ХАМАС атаковал Израиль: главные новости
- Около 06:20 боевики из Сектора Газа были запущены тысячи ракет по территории Израиля. Лидер ХАМАС заявил, что страну якобы атаковали "5 000 ракет", и объявил о начале операции "Наводнение". Впрочем, власти Израиля заявили, что по стране запустили около 2 200 ракет.
- В Израиле объявлено военное положение, а впоследствии – ввели и чрезвычайное положение. Министр обороны также объявил полномасштабную мобилизацию резервистов ЦАХАЛ. Пока неизвестно, сколько планируют призвать людей, ведь это будет зависеть от потребностей армии.
- Премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны. Однако он уверяет, что ХАМАС получит достойный ответ.
- ЦАХАЛ объявил о проведении контртеррористической операции под названием "Железные мечи". В настоящее время Военно-воздушные силы Израиля атакуют цели террористической организации ХАМАС в Секторе Газа в нескольких местах.
- ХАМАС атаковал Израиль на 50-ю годовщину начала "Войны судного дня". Напомним, что в 1973 году египетские и сирийские войска во время иудейского праздника Йом-Кипур атаковали Израиль. Тогда война продолжалась 18 дней, после чего ООН издала резолюцию о прекращении огня. Сегодняшние события стали самым серьезным обострением ситуации со времен 10-дневной войны между Израилем и ХАМАС в 2021 году.