Россияне нормально так попали: Братчук считает, что иран "надул" кремль продажей дронов
Россияне наносят ощутимый вред Одесчине из-за атак иранскими дронами. В то же время этот тип оружия не может решить стратегические задачи противника.
В России может быть гораздо меньшее количество иранских дронов , чем об этом мечтают в кремле. Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Представитель Одесской ОВА отметил, что иранские дроны сложнее обнаружить через системы ПВО , потому что они двигаются к целям на гораздо более низкой высоте, чем ракеты Х-59 .
Россияне попытались несколько раз атаковать Одесщину дронами-камикадзе и увидели, что не так велика их эффективность. Хотя я не исключаю, что продолжение следует. Там не тысячи штук этих дронов в России, как они могут писать. Мы понимаем, что иран, как восточные торгаши – нормально продали тот товар россиянам, которые хорошо так "попали",
– объяснил Братчук.
По его словам, все потому, что технические характеристики БПЛА , о которых Тегеран заявил публично, не реальны.
"Дроны – довольно опасное оружие. В то же время у россиян тоже еще есть ракеты , они пытались их экономить, но видят, что дроны не удовлетворяют их аппетиты. Теперь они снова пытаются атаковать ракетами, которые придется сбивать, как это было раньше", – добавил чиновник. .
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Как действовать в случае атаки дронов
Братчук рассказал, что атаки дронов происходят не по одной схеме, так как кафиры используют 2, 3 и даже 5 беспилотников одновременно .
Что касается сигналов воздушной тревоги – нужно выполнять те действия, о которых мы говорим несколько раз, люди должны это знать. Такие обстрелы некоторых вернули в реалии военного времени. Плохо, что из-за таких уроков. Что касается самих дронов и, собственно, в Одесской области – их называют "мопедами", они очень громкие и видны в воздухе .
– указал спикер.
По его словам, дроны можно увидеть визуально, а также услышать характерный звук.
"Поэтому слышите такой звук – не пытайтесь делать видео и фото, а просто пройдите в укрытие . Если это центр Одессы, там есть старые здания – так называемые арки. Желательно прижиматься к стене. Как правило, там есть ворота на той арке и ждать, когда закончится сигнал воздушной тревоги", – заметил представитель Одесской ОВА.
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Он предупредил, что после попадания в дроны наших сил ПВО они очень легко дробятся, продуцируя очень много обломков.
"Лучше переждать и тогда можно спокойно покидать хранилища. Также это касается массовых скоплений – нужно не допускать их", – резюмировал Братчук.
Иран поставляет дроны россии: что известно
- О том, что Россия может получить иранские дроны в СМИ говорили еще летом. В частности, сообщалось, что у Белого дома есть данные о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники .
- В то же время иран отрицал это, а министр иностранных дел Нассер Канаани уверял, что иран не будет поставлять России оружие , в том числе и беспилотники.
- Однако уже в начале августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что иран мог отправить БпЛА в россия для полевых испытаний. И, мол, россияне начали тренировку с иранскими беспилотниками .
- 30 августа представители администрации Джо Байдена сообщили журналистам , что россияне забрали часть дронов с иранского аэродрома и уже доставили их в Россию.
- Уже в сентябре украинские военные начали сбивать иранские дроны , которые россияне маркируют другими марками.
- Из - за использования иранских дронов президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на это . Впоследствии, Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и сократить кадровый состав иранского посольства.
- В то же время в Тегеране отвергли все обвинения и заговорили о "внешнем влиянии" на отношения с Украиной со стороны третьих стран.
- Впоследствии Украина ответила на позицию Ирана, подчеркнув, что единственной "третьей стороной" есть иранские беспилотники , которые ВСУ сбивают в нашем небе. В Киеве уверены, что только Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.