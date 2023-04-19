Украина получила от Германии второй комплекс ЗРК IRIS-T, – Spiegel

Украина получила от Германии и второй зенитный ракетный комплекс IRIS-T. Всего Берлин пообещал Киеву 4 единицы техники.

По данным немецкого издания, зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны был доставлен в Украину ориентировочно 16 апреля. Первую установку IRIS-T Киев получил еще в октябре 2022 года.

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Что известно о второй установке IRIS-T в Украине.

Зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T прибыл в Украину ориентировочно несколько дней назад – 16 апреля. Вместе с установкой привезли и 16 управляемых ракет.

Следует отметить, что первую ЗРК IRIS-T Украина получила 11 октября 2022 года. Уже в полночь на следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что система уже в Украине.

Уже 14 октября представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что система противовоздушной обороны IRIS-T уже работает на Юге Украины.

Что известно об IRIS-T от Германии

В октябре 2022 года Германия сообщила, что Украине предоставят 4 системы противовоздушной обороны. IRIS-T.

Комплекс включает в себя ракеты малой дальности, оснащенные охлаждающей инфракрасной головкой самонаведения. Их запускают из соответствующих пусковых установок IRIS-T SLM. Они могут уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты.

ЗРК имеет дальность действия 40 километров и высоту – до 20 километров. Подробнее о характеристиках IRIS-T – читайте здесь.