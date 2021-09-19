Исчезновение грибников на Прикарпатье: их до сих пор не нашли

На Прикарпатье в один вечер 18 сентября исчезли два грибника. 38-летний мужчина не вернулся к 2 друзьям, параллельно исчез 86-летний грибник, который ушел в лес сам.

Спасатели искали мужчин в течение всей ночи с 18 на 19 сентября. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА.

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На Прикарпатье до сих пор ищут пропавших грибников

К спасателям 18 сентября поступило два сообщения:

в 21:15 обратился коллега пропавшего грибника, который рассказал, что 3 мужчин ходили в урочище Шандра, что возле села Шевченково. Они договорились встретиться в назначенном месте, но один не появился – заблудился 38-летний житель Долины;

в 21:40 дочь заблудившегося 86-летнего мужчины рассказала, что ее отец пошел в лес за грибами и не вернулся домой. 4 спасателей из Осмолоды и 12 местных начали искать грибника в лесу.

К сожалению, до сих пор ни одного из пропавших мужчин не удалось найти. В шесть утра 19 сентября спасатели продолжали поиски.

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