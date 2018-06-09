Искусственный интеллект посоветует человеку сколько можно пить кофе
Сколько пить кофе каждый день, чтобы не навредить организму. Этот вопрос интересует многих кофеманов. Американские научные решили подойти к этому вопросу очень серьезно.
Как пишет издание Science Daily, ученые разработали алгоритм, который может оптимизировать употребление кофеина.
Читайте также: Искусственный интеллект победил профессиональных медиков в диагностике рака
Так, искусственный интеллект сможет проанализировать данные о сне человека, о его активность и выдаст примерный график употребления кофе. В этом случае человек выпьет достаточно кофе, что бы побороть сонливость, но при этом кофе не перепьет.
"При выполнении нашего плана бодрость повышается на 64%, и в дальнейшем можно будет снизить потребление кофе. Тогда как стимулирующий эффект останется", – говорит руководитель группы Жак Райфман.
iFrame
Сейчас этот алгоритм в виде математической модели. В будущем это должно заработать как программа для смартфона.
Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.