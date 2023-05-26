Испания передает Украине дополнительные танки Leopard 2: сколько единиц получат воины

Испания продолжает поддерживать Украину в войне против России. Минобороны страны сообщило о передаче нашим защитникам дополнительных танков Leopard 2.

Глава ведомства Маргарита Роблес заявила, что из Испании в Украину вскоре отправятся еще четыре основных боевых танка Leopard 2. Кроме того, наш арсенал пополнится партией бронетранспортеров М113.

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Украинские воины проходят обучение в Испании

Во время заседания "Рамштайна-12" Роблес рассказала об актуальном статусе поставок из Испании, отметив, что ее страна передаст Украине еще 4 основных боевых танка Leopard 2A4 и новую партию бронетранспортеров М113.

Кроме того, глава Минобороны отметила хороший прогресс в подготовке украинских военных на территории Испании.

На сегодняшний день в Испании прошли обучение 1500 человек,

– сказала должностница.

Роблес надеется, что ее страна сможет с опережением графика выполнить свою годовую квоту по обучению украинских военных.

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