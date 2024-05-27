Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, – El Pais

Испания планирует передать Украине вооружение на рекордную сумму 1,1 миллиарда евро. Эти деньги могут пойти на поставку военной техники.

Объявить о новом пакете военной помощи Киеву планируют 27 мая во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.

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Что известно о новой помощи от Испании

Президент Украины во время визита в Испанию подпишет с премьером Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности. Именно оно, по данным издания, и предусматривает поставки военной техники в Украину.

Иностранные журналисты написали, что украинские военные получат ориентировочно:

10 зенитных ракет Patriot,

19 танков Leopard 2A4,

средства борьбы с дронами,

артиллерийские боеприпасы,

портативные ракетные пусковые установки.

Издание отметило, что соглашение предусматривает контракты для испанской оборонной промышленности, поскольку военная техника будет производиться испанскими компаниями. В частности, оружие для Украины будут производить:

TRC,

Indra,

Escribano,

Uro,

Expal или Instalaza.

Заметьте Испания анонсировала новый пакет помощи: не обошлось и без танков Leopard

Что этому предшествовало