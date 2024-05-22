Спикер Джонсон отреагировал на идею Украины бить по России оружием США

Наше государство обратилось к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование предоставленного американского оружия по военным объектам на территории. Спикер Майк Джонсон прокомментировал такую идею.

Спикер Палаты представителей США заявил, что нашему государству нужно позволить вести войну со страной-агрессором так, как мы считаем нужным. Ведь попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой.

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Что говорит Майк Джонсон

Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова рассказала спикеру, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Байдена позволить Украине бить по России американским оружием.

В то же время журналистка поинтересовалась у американского чиновника его мнение относительно этой идеи и то, поддержал бы он ее. Ведь в Украине есть оружие от Соединенных Штатов, однако существуют ограничения по его применению.

Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор,

– заявил он.

Джонсон также добавил, что попытка контролировать усилия нашего государства на микроуровне является не очень хорошей политикой для Соединенных Штатов.

Что этому предшествовало