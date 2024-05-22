Спикер Джонсон отреагировал на идею Украины бить по России оружием США
Источник:Екатерина Лисунова
Наше государство обратилось к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование предоставленного американского оружия по военным объектам на территории. Спикер Майк Джонсон прокомментировал такую идею.
Спикер Палаты представителей США заявил, что нашему государству нужно позволить вести войну со страной-агрессором так, как мы считаем нужным. Ведь попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой.
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Что говорит Майк Джонсон
Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова рассказала спикеру, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Байдена позволить Украине бить по России американским оружием.
В то же время журналистка поинтересовалась у американского чиновника его мнение относительно этой идеи и то, поддержал бы он ее. Ведь в Украине есть оружие от Соединенных Штатов, однако существуют ограничения по его применению.
Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор,
– заявил он.
Джонсон также добавил, что попытка контролировать усилия нашего государства на микроуровне является не очень хорошей политикой для Соединенных Штатов.
Что этому предшествовало
- Так, 22 мая Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны страны Ллойду Остину. Представители Конгресса выразили "сильную поддержку" предоставлению разрешения Украине атаковать цели на территории России.
- На днях The Wall Street Journal писало, что по данным некоторых американских чиновников, запрос Украины, который был сделан на прошлой неделе и касается ударов американским оружием по целям в России, сейчас рассматривается.
- Как отмечает WSJ, Соединенные Штаты предоставили ракетные комплексы класса "земля-земля" и другие системы вооружений ATACMS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России.
- Сенатор-демократ Ричард Блументаль не исключает, что удары по некоторым российским целям могут быть оправданы. В частности, сенатор-республиканец Джон Корнин говорит, что запрет на использование американского оружия на территории России является ошибочным.
- Аналитики Института изучения войны считают, что запрет США и других стран Запада бить по территории России их оружием помог создать в приграничных областях агрессорки определенные укрытия и вызвал сложности.