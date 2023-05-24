Используют ли на Белгородщине оружие, предоставленное США: в Госдепе объяснили

В сети уже обсуждают, что оружие, предоставленное США Украине, якобы используется в Белгородской области. Однако Соединенные Штаты не могут подтвердить эту информацию.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, информирует 24 Канал. Там сейчас скептически оценивают достоверность этих заявлений.

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В США отреагировали на слухи об использовании их оружия на Белгородщине

Миллер заявил, что США видели сообщения, в которых утверждается, что якобы предоставленное Соединенными Штатами оружие было использовано для "нападения" на Белгородскую область.

Могу сказать, что мы скептически оцениваем достоверность этих заявлений,

– подчеркнул он.

Спикер Госдепа добавил, что США не поощряют и не разрешают удары внутри России. Об этом уже заявляли не раз.

"Но, как мы так же говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул Миллер.

В Госдепе отреагировали на события в Белгородской области

Накануне в США прокомментировали события в Белгородской области России. Там напомнили, что США не дают Украине возможностей и не поощряют атаки по российской территории.

Так, Мэтью Миллер заверил, что они ясно прояснили украинцам, что США не дают возможностей и не поощряют атаки за пределами украинских границ.

"Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну. Россия продолжает нападать на гражданских – целится в школы и больницы, гражданскую инфраструктуру", – отметил Миллер.

Что происходит на Белгородщине