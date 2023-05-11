Запад конфисковал его имущество, потому и лает, – политтехнолог об очередных истериках Соловьева

Учитывая неудачи на фронте, экономическую пропасть и кучу проблем, появившихся у россиян, местным пропагандистам не остается ничего, кроме ядерных угроз, которые уже выглядят жалко. Однако Владимир Путин настолько опасается за свою жизнь, что вряд ли применит ядерное оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он объяснил нам чем связана активизация ядерных истерик российских пропагандистов, в частности Владимира Соловьева.

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Соловьев – это никто

Соловьев вообще никогда и не прекращал своих пассажей о ядерной войне, ее неизбежности и т.д. Однако вопрос в том, что его слово чрезвычайно скудное значение имеет в России.

Понимаете, если бы Путин сам хотел показать, что ядерная война — это необратимо, он бы как минимум показывал, что ему не страшно умереть. Он, как минимум, он бы себя как диктатор, убийца, отражен, что в определенной степени даже не боится смерти,

– добавил говорящий.

Путин же заставляет сдавать анализы все ближайшее окружение, сидит за 10-метровым столом, прикрывается повсюду двойниками и строит бункеры по всей стране, понятно, что он боится многого, подчеркнул политтехнолог.

Тизенгаузен о ядерных угрозах Соловьева: смотрите видео

Путин ужасно боится настоящего ядерного конфликта, после которого ему точно не выжить.

"Он трус, который хочет еще пожить и понимает, если он намекнет на ядерный удар, или, не дай Бог, сделает это, он умрет в ближайшее время, поэтому он не готов к этому", – прокомментировал спикер.

Все крики Соловьева о выходе из ядерного договора вызывают только жалость. Ведь на самом деле Соловьев – это никто.

"Это придворный пудель, который постоянно лает о ядерном оружии. Купил себе недвижимость в странах НАТО, которую у него конфисковали и, конечно, у него личные оскорбления на страны Альянса, который 5 объектов недвижимости, квартиры и виллы сейчас конфискованы и он не может на них отдыхать. Поэтому, конечно, он будет кричать и пищать, ведь ему больше ничего не остается", – резюмировал Тизенгаузен.

Российская пропаганда беснуется