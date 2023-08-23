Исторический день: в селе Работино установили флаг Украины
Источник:47 ОМБр
Воины 47-й отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино. Оно расположено на одном из самых горячих направлений – Мелитопольском.
Об этом рассказали в 47 ОМБр. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал видео из населенного пункта.
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В Работино установили украинский флаг
В 47 ОМБр отметили, что сегодня – исторический день.
Воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино на одном из самых горячих направлений – Мелитопольском,
– говорится в сообщении.
Сине-желтый флаг с подписью Залужного взвился над разрушенной российскими оккупантами школой в День Государственного флага.
"И так будет повсюду! Выгоним захватчиков с нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих. Слава Украине! Видео скоро", – написали защитники.
Главнокомандующий ВСУ показал видео из села.
Работино. Украина, с Днем Государственного Флага!
– написал Залужный.
Смотрите видео из Работино
Также с праздником украинцев поздравил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.
"Работино. День Государственного Флага Украины. Слава героям!" – отметил Тарнавский.
Украинские воины установили флаг в Работино: видео
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Что известно об освобождении Работино
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 21 августа сообщила, что украинские военные имели успех на направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. По ее словам, враг пытался вернуть утраченные позиции, но успеха не имел.
- В 6:00 на следующий день в Генштабе ВСУ также сообщили, что в направлении Работино ВСУ "имели успех". Через несколько часов в Минобороны подтвердили освобождение села.
- Впоследствии в сети опубликовали трогательные кадры из освобожденного Работино. Жители сквозь слезы благодарили украинских защитников и рассказывали, как переживали дни в оккупации.
- Иметь контроль над селом – важно для украинских военных, ведь наше продвижение в этом районе позволяет начать действовать за границами самых плотных российских минных полей.
- Стоит также отметить, что в 25 километрах от Работино расположен второй опорный населенный пункт – Токмак. Уже в 48 километрах от него находится Мелитополь. То есть сейчас ВСУ находятся в 70 километрах от Мелитополя.