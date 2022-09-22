Своим клубнику по 20 гривен, а россиянам – по 70: щемящая история бабушки с оккупированной Херсонщины
22 сентября 2022 , 17:47Читати новину українською
Украинцы противостоят российским оккупантам каждый как может. Например, в Херсонской области местная бабушка продавала вражеским бойцам клубнику в почти 4 раза дороже чем украинцам.
Историю отважной бабушки журналистам 24 канала рассказала ее внучка Марина Магуза. Разговор состоялся в рамках проекта "СВОИ".
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Как бабушка продавала россиянам клубнику
Летом женщина выращивала клубнику у себя на огороде возле дома. Местным жителям продавала сочный фрукт по 20 гривен, а российским солдатам – по 70 гривен.
Молодец моя бабушка. Она одна там. У нас многие родственники уезжали из Херсона. Однако она решила остаться. Скучает, но надеется, что скорее все закончится,
– рассказала внучка.
Последние новости из оккупированной Херсонской области
- Российские оккупанты решили закрыть школы в области и отправить детей "на каникулы". Все потому, что они усиленно готовятся к псевдореферендуму и нуждаются в помещениях для "участков".
- Вечером 21 сентября возле Антоновского моста и российской базы прогремели мощные взрывы. Оккупанты заявили о "попадании" в переправу через Днепр возле Херсона.
- Украинские военные на Юге выполнили более 130 огневых задач и поразили командный пункт россиян в Новой Каховке.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские военные могут продержаться в Херсоне еще месяц на запасах, которые успели накопить.
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