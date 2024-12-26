Французские самолеты Mirage 2000-5F могут очень помочь на фронте, но есть условие

Украинские пилоты закончили обучение на истребителях Mirage во Франции. Есть вопрос, как именно его будут использовать в боевых действиях.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, отметив, что сейчас Украина использует истребители F-16 как одно из средств ПВО. Есть надежда, что Mirage уже будут применять на линии фронта. Хотя тут есть свои нюансы.

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Как Mirage помогут Украине

Как отметил Гетьман, есть надежда, что Украина будет использовать истребители Mirage вблизи линии фронта для уничтожения вражеских самолетов. Однако все упирается в то, какие именно ракеты "воздух-воздух" получит наше государство.

Для этого "Миражи" должны быть на большой высоте, поэтому могут быть уязвимыми к ПВО россиян. Но попытки будут. Но как их собираются использовать на линии фронта, если F-16 не находятся на линии фронта? Чем "Миражи" лучше в этом плане?,

– отметил Гетьман.

Не стоит отбрасывать вариант, что Украина также будет использовать эти истребители для усиления собственной ПВО. Кроме того, известно, что с истребителей Mirage можно запускать крылатые ракеты Storm Shadow.

Добавим, во Франции закончилось обучение украинских пилотов и наземного персонала на самолетах Mirage 2000-5F. Оно длилось 6 месяцев.